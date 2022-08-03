أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الثلاثاء، عن اختيار أربع لاعبات من إنجلترا البطلة وخمسة من ألمانيا الوصيفة ضمن التشكيلة المثالية لبطولة أوروبا للسيدات 2022.



وتم اختيار مهاجمة إنجلترا بيث ميد، التي حصلت على لقب أفضل لاعبة في البطولة، إلى جانب لاعبة الوسط كيرا والش، والمدافعة لياه ويليامسون، وحارسة المرمى ماري إيربس، من قبل لجنة المراقبة الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي للعبة.



ومنحت تسديدة المهاجمة كول كيلي في الوقت الإضافي الفوز لإنجلترا 2-1 على ألمانيا الأحد الماضي لتحصد أول لقب كبير لها أمام حشد جماهيري قياسي في استاد ويمبلي.



وأحرزت ميد والألمانية الكسندرا بوب ستة أهداف لكل منهما، لكن مهاجمة إنجلترا نالت جائزة الهدافة بفضل إرسالها خمس تمريرات حاسمة، كما تم ضم بوب وزميلتها المهاجمة كلارا بول إلى جانب ثنائي الدفاع الألماني جوليا جوين ومارينا هيغرينغ بالإضافة إلى لاعبة الوسط لينا أوبيردورف، التي نالت جائزة أفضل لاعبة شابة في البطولة لتشكيلة الفريق.



وأكملت المدافعة الفرنسية سكينة قرشاوي ولاعبة الوسط الإسبانية إيتانا بونماتي التشكيلة.