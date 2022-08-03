ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن فرق الإطفاء تمكنت فجر اليوم الأربعاء من السيطرة على حريق اندلع في سرداب عمارة بمنطقة شرق.

وقالت الادارة ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الهلالي والمدينة ومركز البحث والإنقاذ بالاضافة الى الإسناد للتعامل مع الحادث وإخلاء العمارة المكونة من تسعة طوابق.

واضافت الادارة أن فرق الإطفاء باشرت في مكافحة الحريق والذي كان في سرداب تبلغ مساحته 2000 متر مربع وتمكنت من السيطرة على الحادث من دون وقوع اي إصابات، فيما باشرت فرق التحقيق والوقاية عملها لمعرفة أسباب الحادث والنظر في الاشتراطات الوقائية.