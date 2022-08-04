أشاد رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل، بالاجراءات التي أعلنتها الهيئة العامة للبيئة لتفعيل تطبيق القانون البيئي، لافتا الى قرار مدير عام الهيئة الشيخ عبدالله الأحمد بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإبعاد أصحاب المخالفات البيئية.



وقال العتل: ونحن نشيد بهذه الاجراءات فإننا نأمل أن تحرر المخالفات وتوقع بحق الأفراد والشركات التي تقوم بتشغيل عمالة غير مؤهلة وغير معتمدة في مختلف الأعمال البيئية، مضيفا أننا بحاجة الى مزيد من الاجراءات بحق أصحاب هذه الشركات ومنعهم من استقدام العمالة غير المعتمدة وتشغيلها وخاصة في أعمال الهدم ورمي المخلفات كما شاهدنا مؤخرا.



وأثنى على الوعي الذي شهدناه من قبل المواطنين الذين كانوا خير رقيب للحفاظ على البيئة وتوثيقهم لعدد من الانتهاكات من قبل العمالة التي تقوم برمي مخلفات البناء في أماكن غير مخصصة أو إلقاء هذه المخلفات في المناهيل مما يؤثر على أداء البنية التحتية ويكلف الدولة أعباء مالية وبيئية كبيرة، معربا عن الأمل في مسارعة الهيئة لتفعيل مذكرة التفاهم مع الجمعية واشراك المهندسين في الضبطية القضائية كجهة فنية محايدة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستحسب للهيئة وتطور علاقاتها مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر مساعدا رئيسيا للعمل الرسمي وتطبيق القانون وخاصة في الجوانب الفنية والهندسية.



وأضاف: نعرب عن دعمنا الكامل لمثل هذه الإجراءات ونأمل أن تكون هناك قرارات أكثر صرامة في المجال البيئي بحق المخالفين وكفلائهم على حد سواء، مشيرا الى أن مثل هذه الاجراءات ستحد من الانتهاكات بحق البيئة وتعزز دور الهيئة وتفرض احتراما لقانونها.