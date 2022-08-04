شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في معرض الاستثمار البشري والفرص الوظيفية الذي أقيم في مسرح عبدالله الجابر في جامعة الكويت في الشويخ.

ومثل البنك فريق قطاع الموارد البشرية من خلال الجناح الخاص بـ«بيتك»، حيث تم استقبال العديد من طلبات التوظيف، كما تم الرد على جميع استفسارات الطلبة والخريجين، وحتى الطلبة المهتمين بوظائف الدوام الجزئي.



وجاءت مشاركة «بيتك» في المعرض الذي امتد على مدار 4 أيام تحت عنوان «مشوار نجاحك يبدأ في بيتك»، بهدف استقطاب الطاقات والكفاءات الشبابية الوطنية، لاسيما أن «بيتك» دائما ما يسخّر إمكاناته لدعم الشباب على جميع الأصعدة في المجتمع.



بدوره، أكد رئيس الموارد البشرية للمجموعة، زياد عبدالله العمر، حرص «بيتك» على تعزيز الشراكة مع جامعة الكويت والمؤسسات الأكاديمية ضمن الاهتمام بالطلبة والعملية التعليمية ودعم القدرات الوطنية.



وثمن العمر دور الجامعة في تأهيل العناصر الوطنية وتمكينهم للعمل في القطاع الخاص، مؤكدا أهمية المشاركة في المعارض الوظيفية لاستقطاب المتفوقين والمواهب الوطنية من مخرجات الجامعة، وتعزيز وتطوير قنوات التواصل بين الجامعات و«بيتك» في مبادرات مختلفة بما يشكل قيمة مضافة للطرفين.

وأضاف العمر أن «بيتك» حقق العديد من الإنجازات في مجال دعم الطلبة والتعاون مع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، مؤكدا المضي قدما في هذا الالتزام وتقديم الأفضل دائما لدعم جهود التأهيل والتنمية المهنية للطلبة والشباب.