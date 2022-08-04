علي إبراهيم



أكدت بيانات صادرة عن الاتحاد الكويتي للتأمين ما نشرته «الأنباء» عن أداء قطاع التأمين الكويتي في مطلع يونيو الماضي تحت عنوان «384 مليون دينار تعويضات تأمينية دفعت للمواطنين والمقيمين».



وتفصيلياً، أظهرت بيانات حديثة أن التأمين الطبي يستحوذ على 50% من إجمالي الأقساط المباشرة المدفوعة في الكويت خلال 2021، كما تستحوذ تعويضات ذلك النوع من التأمين على نحو 59% من المطالبات المدفوعة للعملاء عن العام ذاته، حيث بلغت قيمة التعويضات المدفوعة نحو 226.3 مليون دينار مقابل 275 قسطا مباشرا دفعت خلال العام.



وسجل تأمين السيارات الإلزامي ثاني أعلى نسبة أقساط مدفوعة في القطاع خلال العام، إذ استحوذ على 13.7% من إجمالي الأقساط، بينما سجل 10.9% من إجمالي المطالبات المدفوعة حيث بلغت قيمتها 41.9 مليون دينار تعويضات مدفوعة مقابل 75.4 مليون دينار قيمة الأقساط المباشرة خلال العام.



وسجل تصنيف «التأمينات الأخرى» ثالث أعلى نسبة أقساط مدفوعة في القطاع خلال 2021 بـ11.6%، بينما سجلت المطالبات المدفوعة لذلك التصنيف 9.4% من إجمالي قيمة المطالبات بواقع 36.1 مليون دينار مقارنة مع 63.6 أقساط تم دفعها خلال العام.



وحل رابعا التأمين الجماعي على الحياة، حيث استحوذ على 8.6% من إجمالي الأقساط المباشرة خلال العام، بينما سجل نحو 2.8% من إجمالي المطالبات المدفوعة بواقع 45.6 مليون دينار مقارنة مع 47 مليون دينار أقساط مباشرة سددت عن العام ذاته، وجاء خامسا التأمين ضد الحريق الذي استحوذ على 7.9% من الأقساط المباشرة، و2.85% من إجمالي المطالبات المدفوعة بما قيمته 10.7 ملايين دينار مقابل 43.7 مليون دينار أقساط مدفوعة.



وحل سادسا التأمين الشامل على السيارات الذي استحوذ على 3.4% من إجمالي الأقساط المباشرة المدفوعة في الكويت و3.9% من إجمالي المطالبات المدفوعة بواقع 15.1 مليون دينار مقابل 18.6 مليون دينار أقساط مدفوعة، بينما حل سابعا التأمين البحري والذي استحوذ على 2.7% من الأقساط المباشرة، و1.7 من المطالبات المدفوعة بقيمة 6.4 ملايين دينار مقابل 14.6 مليون دينار أقساط مباشرة دفعت خلال العام.



وجاء ثامنا التأمين الفردي على الحياة والذي استحوذ على 1.9% من إجمالي الأقساط المباشرة، و9.4% من المطالبات المدفوعة بواقع 1.2 مليون دينار مقابل 10.5 ملايين دينار أقساط مباشرة عن العام، وحل تاسعا تأمين السفر والذي استحوذ على 0.2% من الأقساط المباشرة، بينما سجل 0.25 أيضا من المطالبات المدفوعة بواقع 0.6 مليون دينار مقابل 1.3 مليون دينار أقساط دفعة خلال 2021.