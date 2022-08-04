أعنت مجموعة «أوپيك+» خلال اجتماعها أمس، عن الاتفاق على زيادة الإنتاج بـ100 ألف برميل يوميا فقط، حيث يأتي ذلك في وقت كانت السوق توقعت زيادة مطردة أو طفيفة في إنتاج النفط، إذ يضخ معظم أعضاء المجموعة بالفعل قرب قدراتهم الإنتاجية القصوى، وهم غير قادرين على تلبية الدعوات الأميركية لزيادة الإنتاج للمساعدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.



وطلبت الولايات المتحدة من السعودية والإمارات العضوين البارزين في «أوپيك»، ضخ مزيد من النفط، وقد تسببت العقوبات الأميركية والغربية على روسيا في ارتفاع أسعار الطاقة بجميع أشكالها، مما أدى إلى زيادة التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود وإلى رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل حاد.



ورفعت «أوپيك» الإنتاج، بما يتماشى مع أهدافها، بنحو 430 ألف برميل و650 ألف برميل يوميا في الشهر خلال الأشهر الأخيرة، ورفضت التحول إلى زيادات أسرع في الإنتاج.



من جانبه، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس بقرار «أوپيك+» بزيادة الامدادات خلال سبتمبر المقبل بمقدار 100 ألف برميل يوميا، لتكون مؤشرا إيجابيا لدعم السوق، موضحا أن حصة الكويت لشهر سبتمبر 2022 ستكون عند 2.818 مليون برميل يوميا.



حديث الفارس جاء خلال ترؤسه وفد الكويت المشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) في تحالف «أوپيك+»، وكذلك الاجتماع الوزاري لتحالف «أوپيك+»، وذلك بحضور محافظ الكويت لدى منظمة «أوپيك» محمد الشطي، والممثل الوطني للكويت لدى منظمة «أوپيك» الشيخ عبدالله الصباح.



وقال الفارس وفق بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، إن تحالف «أوپيك+» سيدخل مرحلة جديدة من التعاون الشامل لإدارة الاسواق النفطية بكل فعالية ولعب دور أكبر خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع المنتجين لمواجهة أي تحديات او تأثيرات في إمدادات السوق.



وأشاد بدور «أوپيك+» في المساهمة في استقرار الأسواق وأمن المعروض بشكل فاعل، والتحالف يشكل عنصرا رئيسيا في ميزان السوق يجب المحافظة عليه لمصلحة الجميع. وشدد في الوقت ذاته على التزام الكويت الكامل بالحصص الإنتاجية المتفق عليها.



وكان الفارس في بداية اجتماع تحالف «أوپيك+» أمس، قدم خالص التعازي والمواساة لوفاة الأمين العام السابق لمنظمة «أوپيك» محمد باركيندو، والذي أشاد بمسيرته طوال السنوات الماضية في قيادة المنظمة والجهود التي بذلها في تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء.



كما تقدم الفارس بالتهاني والتبريكات الى الأمين العام لمنظمة «أوپيك» هيثم الغيص الذي تسلم مهام عمله، متمنيا له كل التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة في دعم وتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء وتوحيد الجهود لخلق مزيد من الاستقرار في الأسواق النفطية.



وفي سياق متصل، لفت المجتمعون إلى أن النقص الحاد في الاستثمارات في صناعة البترول قد حد من توافر الطاقات الإنتاجية الفائضة في جميع مراحل سلسلة القيمة في هذه الصناعة (التنقيب والإنتاج، والمعالجة والنقل، والتكرير والتوزيع).



وعبروا عن قلقهم، بشكل خاص، من أن عدم كفاية الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج سيؤثر في توافر الإمدادات الكافية إلى السوق، في الوقت المناسب، لتلبية الطلب المتزايد فيما بعد عام 2023، وهذا يشمل الدول المنتجة للبترول غير الأعضاء في منظمة «أوپيك» وغير المشاركة في اتفاق «أوپيك +»، وبعض الدول الأعضاء في «أوپيك»، وبعض الدول المشاركة في اتفاق «أوپيك+» من خارج «أوپيك».



وأكد المجتمعون أن معدل التزام الدول الأطراف في اتفاق «أوپيك+» بحصص الإنتاج بلغ 130%، منذ مايو 2020، مدعوما بإسهامات تطوعية من بعض الدول المشاركة في التحالف.