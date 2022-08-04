أكد بنك الكويت الدولي KIB على استمراره بتوفير كل خدمات المساعد الشخصي لعملائه من شريحة حساب Black، بالتعاون مع شركة «Peacock Concierge» الإقليمية، والمعروفة بتقديم أرقى مستويات الخدمة والرفاهية التي تتناسب مع نمط حياة عملاء تلك الشريحة.



من جانبه، قال مساعد مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد - رئيس الخدمات المصرفية المتميزة في KIB، فيصل الشويرد: لقد حرص KIB، منذ إطلاقه لحساب Black، على أن يولي اهتماما خاصا ومتواصلا لأصحاب هذا الحساب المميز، مكثفا جهوده في ابتكار الخدمات المصرفية الخاصة، وتقديمها بمزايا حصرية صممت بدرجة من الإتقان والجودة، بما يرقى إلى تطلعات العملاء نحو التفرد بأفضل مستوى من الرفاهية، لاسيما تلك الخدمات المرتبطة بموسم السفر خارج البلاد.



وأشار الشويرد إلى خدمات المساعد الشخصي «Concierge» المتاحة لعملاء حساب Black أثناء السفر، وهي إجراء حجوزات تذاكر الطيران، وخدمة استقبال ومساعدة القادمين والمغادرين في المطارات المحلية والدولية، حيث يتلقى عملاؤنا خدمات المسار السريع عند تسجيل الوصول، علاوة على توفير خدمة سيارات الليموزين المحلية والعالمية لدعم عملائنا في احتياجات السفر والتنقلات الشخصية والمهنية، بالإضافة إلى تعيين مساعد شخصي من قبل الشركة وتوفير خدمة المراسلين، لمساندة عملاء حساب Black في إنجاز العديد من مهامهم الروتينية واليومية بكل راحة وسهولة، مثل دفع الفواتير، أو إجراء ومتابعة معاملاتهم الحكومية.



كما أكد الشويرد أن القيمة المضافة التي يقدمها KIB لشريحة عملاء حساب Black خلال سفرهم أيضا تتمثل في المزايا المقدمة ضمن استخداماتهم لبطاقات KIB Visa وKIB Master World الائتمانية المتميزة خارج الكويت مثل ميزة الدخول إلى أرقى صالات الانتظار في المطارات حول العالم، مع تقديم خصومات حصرية في المتاجر، والفنادق، والمطاعم العالمية، بالإضافة إلى تعيين مدير علاقات عملاء خاص للتواصل الدولي المباشر.