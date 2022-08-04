يواصل بنك الكويت الوطني مكافأة عملائه بمنحهم مجموعة مميزة من السحوبات والجوائز والعروض على مدار العام. وفي هذا الإطار، أعلن البنك عن اسم الفائز في السحب الشهري لحساب الجوهرة لشهر يوليو 2022، حيث فازت القاصر حور محمود حمزة أبل بمبلغ 125 ألف دينار.



وتم إجراء السحب في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة إلى جانب ممثلي البنك، علما بأن سحوبات الجوهرة الشهرية وربع السنوية تتم بحضور ممثل عن شركة «ديلويت» العالمية.



ويقدم حساب الجوهرة للعملاء فرصة لدخول السحب وربح جوائز بقيمة 5000 دينار أسبوعيا، و125 ألف دينار كويتي شهريا، والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار كويتي في السحب ربع السنوي، حيث إن كل 50 دينارا يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون الفائز التالي، وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، فإن فرص الفوز تتضاعف مقابل كل 50 دينارا كويتيا في الحساب.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف: يمثل حساب الجوهرة بما يقدمه من سحوبات وجوائز شهرية وأسبوعية ركيزة أساسية في استراتيجية الوطني الخاصة بمكافأة العملاء، كما يعتبر وسيلة مميزة للادخار والربح والتخطيط للمستقبل.



وأكد النصف حرص الوطني على سهولة وسرعة إنهاء إجراءات فتح حساب الجوهرة عن طريق زيارة أقرب فرع لبنك الكويت الوطني بالإضافة إلى إمكانية فتح الحساب من خلال خدمة الوطني عبر الموبايل أو خدمة الوطني عبر الإنترنت للعملاء الحاليين، وذلك في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي والتي توفر تجربة مصرفية رقمية متكاملة لعملائه تمكنهم من إجراء كافة معاملاتهم المصرفية دون زيارة الفرع.



وربح في السحوبات الأسبوعية لحساب الجوهرة على مدار شهر يوليو: القاصر ليال محمد على رمضان، فلاح ناصر علي النقي وبشرى سيد باقر سيد حسن الشخص.



ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب الجوهرة 400 دينار والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به لكل عميل هو 500 الف دينار في جميع حسابات الجوهرة، ويقدم بنك الكويت الوطني منذ العام 2012 مكافآت لعملائه من خلال السحوبات الأسبوعية والشهرية وربع السنوية لحساب الجوهرة، بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 2.200.000 دينار كويتي سنويا.