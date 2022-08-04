قدم مندوب الكويت الدائم الجديد لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق البناي أوراق اعتماده إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.



وقال السفير البناي في بيان لـ «كونا» مساء أمس الأول إنه من المفارقة ان يقدم أوراق اعتماده بتاريخ 2 أغسطس وهو اليوم الذي غزا فيه العراق الكويت قبل 32 عاما، مؤكدا في ذات الصدد أن الأمم المتحدة أدت دورا حيويا ومهما في تحرير الكويت وصيانة السلم والأمن الدوليين.

وأضاف ان «الكويت لن تنسى أبدا دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في عملية التحرير وذلك عبر سلسلة من القرارات بدءا من القرار 660 التاريخي الذي صدر في 2 أغسطس 1990 ودان الغزو العراقي وصولا إلى عودة الشرعية وتحرير البلاد.

وأوضح السفير البناي انه «في ذكرى هذا اليوم علينا أن نستذكر بكل فخر واعتزاز التضحيات التي قدمها شهداؤنا وأسرانا الأبرار وتعاضد وتكاتف الشعب الكويتي في الداخل والخارج ونضالهم من اجل عودة الشرعية لأصحابها والوطن لأهله».

وأشار إلى تأكيد الكويت أهمية منظمة الأمم المتحدة المحفل الرئيسي المعني بتعزيز وبلورة أسس وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتي تضم الآليات الدولية والقانونية الأساسية المخولة بردع العدوان والدفاع عن النفس.

وأكد أن الأمم المتحدة تضمن للدول الصغيرة أمنها وأمانها وسماع صوتها، قائلا ان «الكويت تشدد على الالتزام بالمقاصد والمبادئ النبيلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة التي نظمت العلاقات بين الدول لاسيما احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحسن الجوار وعدم التهديد باستعمال القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مبادئ منظمة الأمم المتحدة».



وأعرب السفير البناي عن اعتزازه بتوليه هذا المنصب، مؤكدا انه سيواصل الجهود والعمل لتعزيز الشراكة المتأصلة القوية التي تجمع الكويت والأمم المتحدة والارتقاء بها الى آفاق ارحب في المجالات كافة.



وجدد دعم الكويت للأمم المتحدة وأجهزتها المختصة ووكالاتها وبرامجها، إضافة الى رؤية الأمين العام أنطونيو غوتيريش الواردة في تقريره المعنون (خطتنا المشتركة) والتي ترسم ملامح العمل الأممي للسنوات المقبلة وصولا الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.



وقال انه نقل خلال لقائه بغوتيريش تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وكذلك تحيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.



بدوره، أشاد غوتيريش بالعلاقة الوطيدة التي تجمع الكويت بالأمم المتحدة، مشيدا بدعم الكويت للمنظمة في مجالات متعددة، لاسيما في مجال السلم والأمن والعمل الإنساني والتنمية.



وطلب غوتيريش نقل تحياته الى سمو الأمير والقيادة السياسية.



يذكر ان السفير البناي عمل في الوفد الدائم منذ عام 2017 أولا مستشارا ثم وزيرا مفوضا وكان المنسق السياسي لفريق مجلس الأمن خلال عضوية الكويت غير الدائمة خلال الفترة 2018 - 2019.

كما عمل في مكتب رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للفترة 2006 - 2007 وسبق له العمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وفي سفارتي الكويت في مدريد وطهران.