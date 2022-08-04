لن يتعاقد نابولي في المستقبل مع لاعبين دوليين أفارقة أو من أميركا الجنوبية إلا في حال قبولهم الغياب عن منتخبات بلادهم في منتصف الموسم الكروي الأوروبي، وفق ما كشف رئيس النادي الإيطالي أوريليو دي لورنتيس.



وقال خلال برنامج بثه مساء الثلاثاء الموقع الاقتصادي «وول ستريت إيطاليا»: «لن أقبل أن يشاركوا في كأس أمم أفريقيا أو مسابقات أميركا الجنوبية»، مضيفا لا تتحدثوا معي عن اللاعبين الأفارقة بعد الآن، أتمنى لهم التوفيق، لكن عليهم ان يوقعوا لي تنازلا عن عدم المشاركة في كأس أمم افريقيا وفي حال لم يحدث ذلك لن أضمهم أبدا.



خلال البطولة القارية الأخيرة التي أقيمت في الكاميرون بين يناير وفبراير، حرم نابولي من العديد من اللاعبين الرئيسيين في تشكيلته، بمن فيهم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي الذي غادر إلى تشلسي الانجليزي هذا الصيف، ولاعب خط الوسط الكاميروني فرانك زامبو-أنغيسا.



ولولا إصابة المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن ما أدى الى غيابه عن البطولة، كان نابولي سيخسر نجما آخر لمدة شهر من الموسم.



وتابع: «بين هذه البطولة وتصفيات كأس العالم في أميركا الجنوبية، هؤلاء اللاعبون غير متاحين أبدا، نحن الأغبياء الذين ندفع الرواتب لنرسلهم للعب من أجل الآخرين».



تعتبر الأندية ملزمة بالسماح للاعبين الدوليين بالانضمام إلى منتخباتهم خلال الفترات الدولية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).