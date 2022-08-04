أعلنت جمعية الرحمة العالمية عن مشروعها الخيري المخصص لإغاثة المتضررين من المجاعة في الصومال والفيضانات في موريتانيا، وهو مشروع «صدقة تغيثهم» الذي يستهدف تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين في البلدين.



وقال نائب المدير العام لشؤون الاتصالات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات في جمعية الرحمة العالمية د.عدنان الحداد: إن الصومال يشهد أسوء مجاعة تمر على البلاد منذ 4 عقود، بما يهدد حياة الملايين من السكان.



وأضاف الحداد أن الأزمة تزداد سوءا وتتطور بشكل متسارع ومخيف، وهو ما يدفعنا لإطلاق تلك الحملة الإغاثية المتكاملة والتي تشتمل على طرود غذائية وصهاريج للمياه، واحتياجات دوائية وطبية.



في السياق ذاته، أشار الحداد إلى اشتمال الحملة على تقديم الإغاثات الإنسانية العاجلة للمتضررين من السيول والفيضانات بموريتانيا، والتي أودت بحياة العشرات وأصابت المئات وتسببت في هدم المنازل وتشريد الآلاف.



وبين الحداد أن تقديم الدعم الإغاثي الشامل لأهل موريتانيا هو هدفنا من تلك الحملة، بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين، وذلك من خلال توفير طرود إغاثية تعمل على تأمين أهم المقومات الحياتية للأسر والأفراد الذين فروا من تلك الفيضانات والسيول الجارفة.



كما ناشد الحداد جموع أهل الخير الوقوف إلى جانب إخوانهم الذين يعانون الجوع في الصومال والنزوح في موريتانيا، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يكتب لهم عظيم الأجر والثواب.