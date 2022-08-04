شهدت قطر ارتفاعا ملحوظا في عدد السياح والزوار هذا العام، بعد المبادرات التي تقوم بها هيئة قطر للسياحة والتي أدت إلى ارتفاع عدد الزوار إلى الدولة قبل انطلاق مونديال .2022

ومن المتوقع أن تستقطب بطولة كأس العالم الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي، مئات الآلاف من مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم، وارتفاع عدد الوافدين إلى قطر ،مما سيؤدي إلى تعزيز صناعة السفر والسياحة المحلية، مع ارتفاع النشاط التجاري إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا /كوفيد/19- .

وذكر تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء القطري أن عدد زوار قطر في شهر حزيران/يونيو الماضي وصل إلى 145 آلف و641 شخصا مقارنة بنحو 24 آلف و293 زائرا فقط في نفس الفترة من العام الماضي، مبينا أن الزائرين من دول مجلس التعاون الخليجي يشكلون النسبة الأكبر.

وذكرت صحيفة "البننسولا" القطرية الناطقة باللغة الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس أن الخطوط الجوية القطرية، التي تسير رحلاتها حاليا إلى أكثر من 150 وجهة، ومطار حمد الدولي، الذي يعتبر مركز عبور رئيسي، قد ساعدا بشكل كبير في الجهود المبذولة للترويج لدولة قطر كوجهة سياحية.

وتقوم شركة "اكتشف قطر"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، بتوسيع برنامج "توقف مؤقتا" لجذب المزيد من السياح من جميع أنحاء العالم في الأشهر المقبلة.

وبينت الصحيفة أن دولة قطر أصبحت مركز جذب، قبل أقل من أربعة أشهر على انطلاق بطولة كأس العالم ، كما يمكن لمواطني أكثر من 90 دولة الدخول لدولة قطر بدون تأشيرة مما يوفر لهم زيارة سلسة لتجربة كل ما تقدمه الدوحة...مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الفنادق والعقارات الجديدة قد افتتح مؤخرا في قطر، ومن المقرر افتتاح المزيد قبل بطولة كأس العالم.