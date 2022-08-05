القاهرة - سامي عبدالفتاح



واصل الأهلي المصري مسلسل إهدار النقاط وتقديم الهدايا لغريمه التقليدي الزمالك معززا آمال الأخير بالاحتفاظ بلقب الدوري المصري للموسم الثاني تواليا، وذلك بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فاركو أول من امس في ختام منافسات المرحلة الـ28، ليؤكد انه غير منافس بأي حال على الفوز بدرع الدوري هذا الموسم، وهو التعادل السلبي الثاني على التوالي، بعد التعادل مع المقاولون، ما يؤكد عجز مهاجمي الأهلي عن التهديف.



ورفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي، بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر، وارتفع رصيد فاركو إلى 36 نقطة في المركز الثامن.



وفي رد فعل فوري وبعد انتهاء المباراة مع فاركو، دعا محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مجلس إدارة القلعة الحمراء لعقد اجتماع طارئ، بحضور رجل الأعمال ياسين منصور رئيس شركة كرة القدم.



وأكد الأهلي عبر موقعه الإلكتروني أن هذا الاجتماع يستهدف اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن إصلاحات لفريق كرة القدم. وتدخل مسابقة الدوري المصري اليوم وغدا الجولة الـ 29، فيلعب اليوم المقاصة مع البنك الأهلي، ويستضيف الجونة فريق الزمالك في السابعة والنصف مساء، وغدا السبت يستضيف فاركو فريق الإسماعيلي، ويلتقي فيوتشر مع المحلة، وبيراميدز مع المقاولون.