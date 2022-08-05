انطلاقا من دور جمعية النجاة الخيرية الإنساني العالمي، وتحركها الميداني السريع وسرعة استجابتها للنداءات الإنسانية أعلنت الجمعية إطلاق حملة إغاثية عاجلة لمواجهة مجاعة الصومال لجمع مبلغ 50 ألف دينار كمرحلة أولى.

وقال مدير جمعية النجاة الخيرية بالإنابة عبدالله الشهاب: نسعى من الحملة الى تقديم الاحتياجات الأساسية لـ 2000 أسرة في هذه المرحلة بما يعادل 10 آلاف شخص مستفيد لأشقائنا في الصومال من الغذاء والدواء والإيواء، مبينا أن تقارير أممية تؤكد أن أكثر من 7 ملايين صومالي يعانون نقصا حادا في الغذاء ويوجد أكثر من 3 ملايين إنسان في وضع حرج، بسبب الجفاف الذي تشهده الصومال.

وبين الشهاب أن باب المساهمة متاح للجميع، داعيا الى المشاركة في هذه الحملة لاحتواء الكارثة والمسارعة بتقديم المواد الإغاثية للتخفيف من معاناة المتضررين من الأشقاء في الصومال، ويمكن التواصل ودعم الحملة بزيارة حساب الجمعية [email protected] أو الاتصال على 1800082، موضحا أن أكثر من 684 ألف صومالي اضطروا إلى النزوح جراء موجة الجفاف التي تضرب الصومال وينتظر هؤلاء الضعفاء أهل الخير في الكويت لينقذوهم من الواقع الصعب الذي يعيشون فيه.