بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن تحصيل 88.416 دينارا لصالح أصحاب الأعمال و2816 دينارا لصالح العمال، وذلك وفق إحصائية صادرة عن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية خلال شهر يوليو الماضي حصلت «الأنباء» على نسخة منها.



وبينت الإحصائية ان إجمالي عدد مكاتب استقدام العمالة المنزلية المسجلة بلغ 420 وتراخيص مزاولة المهنة التي تم تجديدها 26 ترخيصا، ورفع الإيقاف عن 5 مكاتب، وإصدار 10 تراخيص مزاولة مهنة جديدة، ووضع ملصق مخالفة على 4 مكاتب، و4 أخرى موقوفة.



وبالنسبة الى عدد الشكاوى، أشارت الهيئة إلى تلقيها 339 شكوى منها 4 شكاوى من مكتب ضد صاحب عمل، و3 شكاوى بترك العمل أحيلت الى القضاء، و35 خاصة بجوازات السفر تم تسليمها الى أصحابها بالإضافة الى 205 شكاوى من صاحب عمل ضد مكتب، 115 شكوى عامل ضد صاحب عمل، 15 منها تمت إحالتها إلى القضاء و252 تم حلها وديا.