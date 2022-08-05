وعد الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان بتحقيق أقصى درجات العدالة في توزيع الهيئة التعليمية بين المناطق ومدارس وزارة التربية بمختلف المحافظات.



جاء ذلك خلال استقبال السلطان رئيس نقابة العاملين في وزارة التربية عادل العازمي وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة في مكتبه بالوزارة.



وقال العازمي ان النقابة تقدمت بعدد من المطالب المستحقة لموظفي وزارة التربية ولاقت قبولا لدى الوكيل المساعد أسامة السلطان ووعد بدراستها وتنفيذ ما يلزم بشأنها، وفي مقدمتها البحث في اعداد معلمي الديكور ومخاطبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالحاجة لتخصص التصميم الداخلي ليكون متاحا للطلاب الكويتيين الالتحاق به قريبا، مؤكدا ان السلطان وعد كذلك بالنظر في فتح المجال لرئيس قسم في تخصص الديكور والكهرباء وبعض المواد الدراسية الأخرى.



وأشار إلى ان اللقاء تضمن كذلك دعم مطالب العاملين في رياض الأطفال، حيث وعد وكيل التعليم العام بالتحقيق في مطالبهم واتخاذ الإجراءات بناء على ذلك في أقرب وقت ممكن.



وتوجه العازمي بالشكر الى السلطان على حفاوة الاستقبال وسعة الصدر المعهودة ودعمه المستمر لمطالب العاملين بوزارة التربية في مختلف المناطق التعليمية.