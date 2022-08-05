الدوحة ـ فريد عبدالباقي



شهد ختام الجولة الأولى من الدوري القطري لكرة القدم، سقوط الدحيل والريان، أمام الوكرة والشمال مساء أول من أمس، ليستمر مسلسل سقوط الكبار مع انطلاق النسخة الـ51.



استطاع فريق الوكرة الحصان الأسود النسخة الماضية، إلحاق الهزيمة الأولى بوصيف نسخة الـ50 الدحيل والفوز عليه 4-2، وبهذا الفوز حصد الوكرة أول ثلاث نقاط، فيما بقي الدحيل بلا رصيد.



وكرر الوكرة سيناريو رباعيات الموسم الماضي عندما تغلب على الدحيل مرتين بنتيجة (4-1 و4-0).



وفي مباراة ثانية، انتزع الشمال انتصارا غاليا من الريان بهدف دون رد سجله اللاعب البديل محمد السيد «جدو»، في الدقيقة 85. وبهذه النتيجة، حصد الشمال أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، فيما بقي الريان من دون نقاط.



وغاب النجم الكولومبي لنادي الريان خاميس رودريغيز عن لقاء الشمال بداعي الإصابة، حيث أكد اللاعب أنه يعاني من إصابة في العضلة الضامة.



وكان الدوري القطري افتتح بسقوط حامل اللقب السد أمام الوافد الجديد المرخية 3-4.



هذا، وأكد المدافع المغربي لنادي قطر بدر بانون سلامته وقدرته على خوض المباريات مع فريقه الجديد بعد انتقاله من صفوف الأهلي المصري، وكان بانون غاب على اللقاء الافتتاحي لدوري قطر أمام العربي والتي انتهت بخسارة قطر 0-2.



وكتب بانون عبر حسابه الرسمي بـ«انستغرام» «الحمد لله على التعافي 100% بعد التأكد (أكثر) من مرة بعد العديد من الكشوفات الطبية التي سبق التأكد منها من قبل بأن نتائج الفحوصات إيجابية سواء في بلدي المغرب أو في قطر.. سمح لي مسؤولو مستشفى سبيتار بالعودة إلى الملاعب بشكل طبيعي، اللهم لك الحمد والشكر، ولا داعي لنشر أخبار كاذبة، وشكرا على دعواتكم».