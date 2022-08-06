أعلنت المخرجة إنعام محمد علي، رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، أنه تم الاستقرار على مشاهدة 23 عملا دراميا من بينها مسلسل "الاختيار" وأنه تقرر إقامة احتفالية توزيع جوائز الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما يوم 21 سبتمبر المقبل.

وأعربت المخرجة إنعام محمد علي رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المهن التمثيلية للإعلان عن إطلاق الدورة الأولى للمهرجان بحضور كل من النجم يحيى الفخراني رئيس المهرجان،والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين،الفنان مسعد فودة نقيب السينمائيين، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والنجم أحمد السقا وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين- عن سعادتها بإطلاق الدورة الأولى للمهرجان خاصة بعد اختفاء أو توقف مهرجان الإذاعة والتليفزيون الذي كان يهتم بالدراما.

وأكدت أهمية الدور الذي تلعبه الدراما التليفزيونية باعتبارها تدخل البيوت وتخاطب ملايين المشاهدين بعكس السينما التي يشاهدها الجمهور باختياره، مشيرة إلى أن الدراما التليفزيونية تعد أقوى أسلحة القوى الناعمة وتساهم في تشكيل الوجدان وتنمية الوعي وأداة للتواصل مع المجتمع.

وأشارت إلى أن السنوات الماضية، شهدت ارتفاع مستوى الدراما التليفزيونية في اختيار المحتوى الدرامي للمسلسلات، ومن المتوقع أن تحقق طفرة خلال الفترة المقبلة، معربة عن أملها في أن تصل الدراما التليفزيونية الراقية خلال الفترة المقبلة لكل فئات المجتمع بمختلف الأعمار وتشبع احتياجاته.