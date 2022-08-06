"المناقصات" وافق على زيادتها في 5 عقود بعضها بدأ من 2017 وبتكلفة إجمالية 6 ملايين دينار

علي إبراهيم

علمت "الأنباء" أن إجمالي تكلفة تغطية زيادة راتب العامل الواحد بما قيمته 15 ديناراً بأثر رجعي في 5 عقود نظافة بوزارة التربية تصل إلى نحو 6 ملايين دينار.



وتفصيلياً، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على طلب زيادة 15 دينار على أجر العامل الواحد اعتباراً من أول أبريل 2019 حتى 1 مايو 2022 بما قيمته 960.93 ألف دينار للعقد رقم 85 من مناقصة تنفيذ وتجهيز أعمال التنظيف والخدمات بمنطقة العاصمة التعليمية.



وكذلك وافق على زيادة الأجر بذات القيمة وبتكلفة تصل إلى 1.77 مليون دينار لعقد في منطقة الأحمد التعليمية اعتباراص من 1 يونيو 2017 وحتى 1 مايو 2022، كما وافق الجهاز على ذات الزيادة بتكلفة تصل إلى 1.2 مليون دينار اعتباراص من 1 يونيو 2017 إلى 1 مارس 2022 لعقد بمنطقة حولي التعليمية وفي منطقة الجهراء جاءت تكلفة الزيادة بنحو 1.166 مليون دينار عن الفترة من 1 يونيو 2017 وحتى 1 مارس 2022، أما في منطقة مبارك الكبير فبلغت تكلفة الزيادةة عن الفترة من 1 يونيو 2017 إلى 1 مارس 2022 نحو 933.9 ألف دينار.