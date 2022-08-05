أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي كزافيه بيسيرا تفشي مرض جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة وذلك بعد إعلان بعض ولايات ومدن البلاد حالة الطوارئ فيها بسبب تفشي الفيروس.



وخلال مؤتمر صحفي قال بيسيرا "إننا على استعداد لنقل استجابتنا إلى المستوى التالي في معالجة هذا الفيروس" داعيا الأمريكيين إلى "أخذ جدري القرود على محمل الجد وتحمل المسؤولية لمساعدتنا في مواجهته".



وكشف عن وجود 6600 حالة إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة حاليا رغم أن مجموع الإصابات كان أقل من خمسة آلاف الأسبوع الماضي.



ويسمح إعلان حالة الطوارئ للجهات الصحية بتخصيص المزيد من التمويل للاستجابة للفيروس بما ذلك الجوانب المتعلقة بتوزيع اللقاحات والعلاجات والحصول عليها.



يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من إنشاء الرئيس الأمريكي جو بايدن فرقة للبيت الأبيض مكلفة بالاستجابة لفيروس جدري القرود للمساعدة في تعزيز اللقاحات والموارد الأخرى لمكافحة انتشاره.