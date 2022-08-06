دارين العلي

أكدت الهيئة العامة للبيئة ان الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والخاص بتصوير التلوث البحري والاحياء البحرية في احد المواقع داخل جون الكويت دون تحديد مصدر التصوير والتسجيل الصوتي المصاحب له "قديم" ويعود لعام 2018، موضحة ان ما تم ذكره في المتحدث في الفيديو لا يمكن ان يتم اعتماده لانه لم يذكر البراهين او اسناد اي قيم للملوثات او دراسات علمية في هذا الجانب.

وقالت الهيئة في بيان لها انها تقوم بمراقبة جودة مياه البحر من خلال جمع العينات الروتينية ونتائج التحاليل المخبرية لعدد من المواقع في البيئة البحرية على مر السنوات ودراسة الملوثات وتأثيرها على الأحياء البحرية، مؤكدة ان هناك دراسات متخصصة في صحة وجودة الأسماك من ناحية نسب المعادن الثقيلة، لافتة الى ان دراسات معهد الكويت للأبحاث العلمية واخرى مشتركة قامت بها الهيئة بالتعاون مع جهات عالمية اثبتت وجود معدلات المعادن بالحدود المسموح بها للاستهلاك البشري.

واضافت: هناك العديد من نتائج التحاليل المخبرية لجودة مياه البحر والأحياء البحرية تقوم بها الهيئة و"الأبحاث" وفي حال وجود اي ملوثات يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل معها والحد منها.