بيروت ـ أحمد منصور

توجه رئيس اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية سمير الخطيب بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على مبادرتها الأخوية والإنسانية لمساعدة الشعب اللبناني والاستجابة لاحتياجاته.

واعتبر أن «توقيع اتفاق تفاهم بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وصندوق الزكاة من دار الفتوى برعاية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري لتنفيذ مشروع دعم الأمن الغذائي للبنانيين، لثلاثمئة ألف عائلة، يعبر عن مدى محبة المملكة للبنان وشعبه وعن مدى اهتمامها بمساندة لبنان والوقوف الى جانبه لتخطي أزماته».

وأكد ان «ما جرى يأتي ضمن مسار طويل من عمل الخير والاحتضان، وهو ليس غريبا عن المملكة التي اعتدنا عليها ومنذ تأسيس الدولة اللبنانية، الوقوف الى جانب لبنان والشعب اللبناني، وهي بكل تأكيد لن تتوانى يوما عن مد يد العون والمساعدة في كل مرة يحتاج لبنان الى المساعدة».

وشدد على أن «أهم عناصر قوة لبنان، هي علاقاته الأخوية مع الدول العربية الشقيقة وخصوصا الخليجية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية».

وأكد ان «المملكة العربية السعودية اليوم وكل يوم تقف الى جانب لبنان وشعبه، لكن من واجب على المسؤولين اللبنانيين أن يقفوا مع أنفسهم ومع بلدهم وشعبهم وأن يقوموا بواجباتهم ومسؤوليتهم الوطنية لإعادة العلاقات الأخوية مع الدول الخليجية الى طبيعتها وإنقاذ لبنان».

وختم بيانه، بتوجيه الشكر والتقدير «للمملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على هذه المبادرة الإنسانية الخالصة وعلى كل ما قامت وتقوم به تجاه لبنان وشعبه».