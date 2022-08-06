طقس شديد الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء

توقع مراقب المحطات في ادارة الارصاد الجوية، ضرار العلي، ارتفاع الرطوبة النسبية اليوم السبت، خاصة على البحر والمناطق الساحلية تصل نسبتها الى اكثر من 90 في المئة.

وقال العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا)، إنه من المتوقع أن تستمر الرياح الجنوبية الشرقية والرطوبة النسبية حتى يوم بعد غد الاثنين، متوقعا أيضا أن تتحول الرياح الى شمالية غربية تكون نشطة احيانا يوم الثلاثاء المقبل وتقل الرطوبة النسبية.

وأشار إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة يومي الثلاثاء والاربعاء، متوقعا أن تصل درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية.