شهدت منطقة في غرب ميانمار في أواخر يوليو الفائت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية الأربعاء، ولادة فيل أبيض نادر، وهو حيوان يعتبره الكثيرون فأل خير في الدولة ذات الغالبية البوذية.

وذكرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" أن الفيل الذي وُلد في 23 يوليو في ولاية راخين، كان يزن 80 كيلوغراماً عند الولادة، فيما كان طوله يبلغ نحو 70 سنتيمتراً.

وللمولود الجديد سبع من خصائص الفيلة البيضاء الثماني، ومنها "العينان اللؤلؤيتا اللون"، و "الفرو الأبيض"، و"الذيل المميز"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وتتولى شركة أخشاب مملوكة للدولة رعاية الأم البالغة 33 عاماً، وتدعى زار نان هلا.