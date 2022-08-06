تعتزم ماليزيا عرض خطط تأمين بدعم حكومي للمساعدة في تعويض المزارعين عن الخسائر التي تكبدوها بعد كوارث طبيعية كجزء من إجراءات لتعزيز الأمن الغذائي.

وقال رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب: إن برنامج التأمين الزراعي الغذائي (تكافل) سوف يتم إطلاقه من خلال وزارة الزراعة والصناعات الغذائية، وسوف يتم تطبيقه في بادئ الأمر على مزراعي الأرز في البلاد البالغ عددهم 189 ألفاً و500 مزارع، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وقال رئيس الوزراء، خلال تدشين معرض ماليزيا 2022 للزراعة والبستنة والسياحة الزراعية، اليوم السبت، إنه سوف يتم توسيع رقعة التغطية التأمينية على مراحل لتشمل قطاعات أخرى بما في ذلك المصايد وقطاعات فرعية تابعة للصناعات الغذائية.