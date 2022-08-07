أعلنت وزارة الإعلام عن طرح ممارسة لإصلاح وفحص وتشغيل وتوريد وضمان قطع غيار لأجهزة الإرسال التلفزيوني الأرضي الرقمي في محطة الصبية وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتريات ـ مبنى المشتريات ـ الدور الأرضي ـ مجمع الإعلام في مواعيد العمل الرسمية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7/8/2022 مقابل رسم قدره (20 د.ك) فقط عشرون دينارا كويتيا لاغير، غير قابلة للرد.



وذكرت الوزارة ان العروض تقدم الى نفس الجهة التي سحبت منها الوثائق داخل مظاريف مغلقة وتكون مصحوبة بالتأمين الأولي وقدره (2%) من قيمة العطاء (ينبغي أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطاء) وان يكون المظروف مختوما بالشمع الاحمر ويكتب عليه من الخارج رقم الممارسة على النحو المبين أعلاه مع تجنب ذكر اسم الممارس او اية اشارة تدل عليه، وآخر موعد لتسليم العطاء هو الساعة الواحدة ظهرا من يوم الاثنين الموافق 29/8/2022.



ويشترط فيمن يتقدم للحصول على نسخة الممارسة ان يكون كويتيا فردا او شركة وان يكون مسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت وان يقدم ما يثبت ذلك بموجب شهادة حديثة معاصرة، وللحصول على نسخة يجب على الممارس تقديم كتاب رسمي مرفقا به صورة من إيصال التسجيل لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت بذلك.