الحسيني: الورشة تدعم الجهات الحكومية في مسيرتها للتحول الرقمي وتطوير أعمالها



تحت رعاية المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات «CAIT» هيا الودعاني، أقيمت ورشة عمل افتراضية بعنوان «إعداد ميزانية نظم وتقنية المعلومات» بمشاركة ما يقارب 200 من موظفي الجهات الحكومية المختلفة المشرفين على إعداد ميزانيات تقنية المعلومات في البلاد، حيث تطرقت الورشة الى آليات إدراج المشروعات المتكاملة والتصنيف الفني الخاص بها، إضافة الى معايير توثيق المبررات وأولويات ترتيب وتجميع الاحتياجات.

وقالت المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات «CAIT» هيا الودعاني: إن الورشة تهدف الى التوعية وتبادل الخبرات بشأن كيفية إعداد الميزانية الخاصة باحتياجات نظم وتقنية المعلومات، وفق أفضل الممارسات وضمن الضوابط والتوجيهات الموضوعة من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية.

وذكرت الودعاني في تصريح صحافي على هامش الورشة ان وضع الميزانية يشكل حجر الزاوية والأساس في منظومة التخطيط الحكومي السليمة، والتي تنعكس ايجابا على ادارة الموارد العامة بفعالية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة التي تعزز النمو الاقتصادي والتنمية على كافة مستوياتها في الدولة، علاوة على أهمية إعداد الميزانية الخاصة بنظم وتقنية المعلومات في دفع آليات التحول الرقمي وتمكين الحكومة من تحديد أهدافها بدقة وأولويات السياسات العامة التي تقوم بصنعها لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

ولفتت الودعاني الى تشكيل فريق متخصص من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مكلف بالمتابعة والتواصل والتجاوب المباشر مع المسؤولين عن إعداد الميزانيات الخاصة بنظم وتقنية المعلومات بكافة ومختلف الجهات الحكومية، لدعمها ومساعدتها في إنجاز الميزانية الخاصة بها بالتنسيق مع وزارة المالية.



بدوره، قال نائب المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات «CAIT» د.عمار الحسيني: إن ورشة إعداد ميزانية نظم وتقنية المعلومات تأتي في إطار جهود الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لدعم الجهات الحكومة في مسيرتها للتحول الرقمي وتطوير أعمالها، مشيرا الى دور الفريق التابع للجهاز في مساعدة الهيئات الحكومية على وضع الميزانية الخاصة بها وفق معايير منطقية وواقعية تناسب احتياجاتها ومتطلبات المرحلة مما يدعم تخصيص الميزانية لها من قبل وزارة المالية.

وأوضح الحسيني ان إعداد الميزانية لأي جهة يتم ضمن 3 خطوات رئيسية، تبدأ بحصر وتجميع الاحتياجات الفنية المتعلقة بتقنية ونظم المعلومات عبر التواصل مع الإدارات والأقسام المختلفة في الجهة، ثم اعداد الميزانية واعتمادها من المسؤولين في الجهة بالتنسيق والتعاون مع الفريق التابع للجهاز المركزي الذي يساهم في مراجعة محتوى الميزانية والتأكد من مطابقتها للمعايير واللوائح والأطر المعمول بها محليا، وأخيرا تنفيذ الميزانية بعد اعتمادها رسميا من وزارة المالية وفق أولويات المشاريع المدرجة فيها.