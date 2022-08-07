الهولي: المخيم فرصة لتنمية وإكساب المرشدات المعلومات والخبرات الحياتية اللازمة



أكد سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني حرص الكويت على دعم الجهود التي تستهدف تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والانخراط في الأنشطة التي تعزز هذه الجهود.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الديحاني لـ«كونا» على هامش حضوره يوم أمس الأول افتتاح المخيم العربي الثاني للدليلات ومنتدى الشابات المقام في الأردن تحت شعار «نعم لنجدد العطاء» بمشاركة 10 دول عربية وتنظمه جمعية المرشدات الاردنية.

وقال السفير الديحاني إن مشاركة الوفد الكويتي المتمثل بجمعية المرشدات الكويتية تعكس الاهتمام الكويتي بوحدة الصف العربي والحرص على مسيرة العمل العربي المشترك.

وأشاد بجهود الوفد الكويتي في تمثيل بلده ونهضته في هذا المحفل الذي يجمع الشباب من عدد من الدول العربية مشيدا بجهود الاردن في الاستضافة وايمانها التام بالتضامن العربي.



من جانبها، قالت رئيسة جمعية المرشدات الكويتية هند الهولي في تصريح مماثل لـ«كونا» إن المخيم العربي للدليلات (المرشدات) يعد فرصة لتنمية واكساب المرشدات المعلومات والخبرات الحياتية اللازمة.



وبينت أن المخيم يمثل فرصة لتنمية مهارات المشاركات بما يصب في صالح مجتمعاتهن.

وأضافت أن المخيم المقام في منطقة (جبل دبين) الأردنية يشمل برامج وفعاليات تدريبية وتثقيفية وتعليمية وترفيهية وزيارات ميدانية وتشارك فيه حوالي 150 قائدة ودليلة من 10 دول عربية.



وأوضحت أن المشاركة الكويتية في المخيم تتمثل في 3 قائدات و3 مرشدات خضعن لبرنامج تدريبي في مقر جمعية المرشدات الكويتية. وأعربت الهولي عن شكرها وتقديرها لوزارة التربية الاردنية على حسن الاستضافة والتنظيم الرائع للتجمع الشبابي العربي.