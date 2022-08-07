أعلن الجهاز المركزي للمناقصات عن طرح مناقصة لأعمال تطوير نظم التحكم العامة بالوقود في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، بناء على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



وذكر الجهاز انه يتم نشر وثائق المناقصة على الموقع الإلكتروني للجهاز وذلك للاطلاع عليها قبل التقدم لشراء الوثائق، لافتا الى ان الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد بالإعلان اعلاه المقرر لإيداع العطاءات.

وأضاف انه يجب الالتزام بالتعليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وايداع العطاءات على CD الموجودة على الموقع الإلكتروني للجهاز www.capt.gov.kw وسيتم دفع المقابل النقدي بواسطة شيك مصدق او بطاقة كي نت.



وأوضح انه يجب تقديم جميع المستندات على CD غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين الأولى يتم تقديمها كنسخ ورقية.



هذا، ويستثنى اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص المادة 39 من القانون رقم 74/2019 بشأن التعديلات على قانون المناقصات العامة رقم 49/2016.



ويجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة ان يرفق مع عطائه شهادة سارية وصادرة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة اعتماده كمشروع صغير او متوسط لديه.