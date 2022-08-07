أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن الرابحين في السحب الأول لحملته الصيفية والمصممة للبطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، حيث تم السحب بإشراف وزارة التجارة والصناعة وقد فاز كل من عباس بدر عبدالعزيز القطان، ومريم عبدالله خضر الفارس، ومريم يوسف حمود السويلم، عبدالله غازي عواض المطيري بجائزة السحب الشهري وهي قسيمة سفر بقيمة تصل الى 1000 دينار لكل منهم.



وقد تأهل الفائزون الأربعة من عملاء KIB للدخول في سحب شهر يونيو بعد استيفائهم شروط الحملة، التي تطلبت منهم إنفاق مبلغ 500 دينار شهريا كحد أدنى من بطاقات الائتمان: فيزا الذهبية، بلاتينوم، سيجنتشر، إنفينيت، وورلد ماستركارد، أو 100 دينار شهريا كحد أدنى من فيزا مسبقة الدفع، أو ما عادل ذلك بالعملات الأخرى، خلال فترة الحملة، والتي تمتد من 1 يونيو حتى 31 أغسطس من العام الحالي. كما سيستمر الفائزون في الاستفادة من برنامج مكافآت الاسترداد النقدي على معاملاتهم المصرفية. وفي كلمة لها قالت المدير التنفيذي لخدمات البطاقات في البنك ديما المليفي: يسعدنا أن نهنئ كلا من الرابحين الأربعة على فوزهم بجائزة الحملة الترويجية لصيف 2022، ونتمنى لهم رحلة صيفية شائقة وممتعة، كما نتمنى للمشاركين الآخرين حظا أفضل في السحبين القادمين. وأكدت أن الحملة الصيفية 2022 من KIB قد نجحت في أن تنال مشاركة واستحسان العملاء من حاملي بطاقات البنك الائتمانية المذكورة ومسبقة الدفع.