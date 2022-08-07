أعلن بنك الخليج بدء العد التنازلي للكشف عن الفائز بسيارة «مرسيدس- بنز G500»، في سحب حساب الراتب للكويتيين من بنك الخليج في 2022.



ويجري الإعلان عن الفائز بالسيارة «مرسيدس بنز G500»، في سحب حساب الراتب الرابع منذ بداية العام الحالي، والمقرر إقامته يوم غد الإثنين الموافق 8 الجاري، على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة 360 إف إم، تحت إشراف وبحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة إرنست أند يونغ.



وسيكون الفائز المحظوظ هو ثاني شخص يحصل على سيارة مرسيدس بنز G500 جديدة هذا العام، وسينضم إلى قائمة طويلة من الفائزين بحساب الراتب في بنك الخليج.



وبهذه المناسبة، قال المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد محمد القطان: نستعد في بنك الخليج للإعلان عن فائز آخر بحساب الراتب، يحصل على جائزة مرسيدس بنز G500 الرائعة. يتم تسجيل عملاء حساب الراتب من بنك الخليج في 6 سحوبات مجدولة على مدار العام، 3 سحوبات منها تقدم فرصة للفوز بـ 12 ضعف الراتب، و3 سحوبات لفرصة الفوز بسيارة مرسيدس بنز G500.



وأضاف: يحصل عميل حساب الراتب على هدية نقدية لغاية 1000 دينار وبطاقة ائتمانية مجانية لمدة سنتين عند فتح الحساب، فضلا عن إمكانية الحصول على قرض استهلاكي لغاية 25 ألف دينار من دون فوائد أو قرض سكني لغاية 70 ألف دينار (لا تزيد فترة السداد على 15 سنة).



وأضاف: يشارك جميع عملاء حساب الراتب ممن حولوا رواتبهم إلى بنك الخليج في أعوام 2020، 2021، 2022، في السحوبات التي تجرى هذه العام للفوز بجائزة 12 ضعف الراتب.