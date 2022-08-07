القاهرة ـ محمد صلاح



طالبت الفنانة ريهام عبدالغفور رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة احترام خصوصيتها وعدم التدخل في شؤون اسرتها. جاء ذلك عقب نشرها صورا لها مع ابنها الشاب الوسيم في حفل تخرجه، وما ردده البعض عن ترشيحها لدخوله الوسط الفني. وكشفت عن ان جامعته الكندية طالبته بتصوير فيلم سينمائي حتى يتم قبوله للدراسة بها وانه استعان بوالده ممثلا ورفض مساعدة والدته له، وانها قامت بعرض الفيلم على عدد من المخرجين لمعرفة رأيهم وانطباعاتهم عن نجلها كمخرج وكانت الآراء مشجعة جدا مما جعلها تفخر بأن لديها ابنا اصبح رجلا ومخرجا يتوقع له النجاح والمستقبل الباهر.



ريهام أبدت سعادتها بنجاح أحدث أعمالها الفنية مسلسل «منعطف خطر» المكون من 15 حلقة وعرض عبر منصة رقمية تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، ومن بطولة باسل خياط وريهام عبدالغفور وباسم سمرة ومحمد علاء وسلمى أبو ضيف.