مفرح الشمري



بعد انقطاعها عن تقديم البرامج التلفزيونية منذ عام 2016، تعود الاعلامية البحرينية القديرة ناهد الشيخ الى الاعلام وتحديدا في التقديم التلفزيوني، وذلك من خلال مشاركتها في «مختبر المبدعين»، حيث أجرت حوارا مباشرا مع وزير الإعلام في مملكة البحرين الشقيقة د. رمزان بن عبدالله النعيمي بمشاركة وحضور أكثر من 300 إعلامي ومبدع بحريني، تناول الحوار العديد من القضايا الإعلامية والتطلعات في ظل التطور والتكنولوجيا الذي وصل اليه الاعلام بمختلف مسمياته.



ومن خلال هذه «العودة الحميدة»، أكدت الاعلامية البحرينية القديرة ناهد الشيخ ان الاعلام والتقديم التلفزيوني مهما ابتعدت عنه يعيدها الحنين له، ولذلك فهي في طور التحضير لفكرة برنامج مباشر مغاير عما يعرض حاليا من خلال الشكل والمضمون لعرضه في شهر رمضان المقبل على شاشة مملكة البحرين بعد برنامجها المسابقاتي الناجح «بنت النوخذة» الذي عرض عام 2016 وخصصت فيه كل اسبوع لدولة من دول مجلس التعاون الخليجي.