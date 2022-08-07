اختتمت الجامعة الأسترالية بنجاح بطولة البادل التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام لتوفير نشاط ممتع للطلاب وأفراد المجتمع ككل ولتشجيعهم على ممارسة الأنشطة البدنية بروح رياضية وبأجواء مليئة بالحماس، والتي نظمتها حرصا من الجامعة الأسترالية على متابعة جميع نشاطات الشباب.



وأقيمت البطولة بالتعاون مع شركة إتش إم للرياضة (HM Sport) وأكاديمية الكويت للتنس (Kuwait Tennis Academy). حيث شهدت إقبالا كثيفا وسجلت مشاركة أكثر من 160 لاعبا ضمن ما لا يقل عن 80 فريقا. وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 3 فئات: فئة الذكور تحت وفوق 18 عاما وفئة الإناث.



وفي ختام البطولة، تم تكريم الفائزين بالمركز الأول والثاني من كل فئة، بالإضافة إلى توزيع جوائز قيمة للحاصلين على المركز الأول كمكافأة على ما بذلوه من جهود. وأيضا تم تقديم دروع تقديرية من الجامعة الأسترالية، لشركة إتش إم للرياضة (HM Sport) وأكاديمية الكويت للتنس (Kuwait Tennis Academy) تقديرا للتعاون والمشاركة في البطولة.



وضمت قائمة الفائزين بالمركز الأول بالبطولة ضمن فئة «تحت 18 عاما» موسى الصايغ وحسين تركي، وحصل على المركز الثاني كل من عبدالكريم الشايع وفهد الشايع، أما بالنسبة لفئة الذكور «فوق 18 عاما» فقد فاز بالمركز الأول كل من محمد عباس ومشعل الدعيج، بينما حصل يوسف النجار ومحمد تنيه على المركز الثاني، ومن فئة النساء فازت منيرة حمادة ورزان الهاجري بالمركز الأول، فيما حصلت مها الفرج وعائشة المرزوق على المركز الثاني.



وفي كلمة له، قال مدير قسم شؤون الطلبة لدى الجامعة الأسترالية حسين الحداد: تم تنظيم البطولة حرصا من الجامعة الأسترالية الدائم على تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وشغل أوقاتهم بما يعود عليهم بالفائدة. ونحن سعداء بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف الأعمار والفئات، ونفتخر بنجاح البطولة من جميع النواحي. ونبارك للفائزين بالبطولة ونشكر الجهات المشاركة بالتنظيم، ونتطلع الى مزيد من الأنشطة والفعاليات التي تخدم مجتمع الكويت.



بدورها، ذكرت مدير أول قسم العلاقات العامة والتسويق بالجامعة الأسترالية مي المسلم: هدفنا الأساسي خلق وتنظيم فعاليات انتقائية تفيد الطلبة والمجتمع. إنه من مسؤوليتنا المجتمعية تمكين الشباب بشتى المجالات، ومنها الرياضة سواء في الحرم الجامعي أو خارجه، للتميز بأي مجال يرغبون في المضي قدما فيه.