تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن مرة جديدة لموقف محرج بسبب زلة لسان، واصفا نفسه بـ«نائب الرئيس».



وقال بايدن خلال لقاء في اجتماع افتراضي مع المديرة التنفيذية لشركة «جنرال موتورز»، ماري بارا: «لن أكون قادرا على القيام بذلك، لأنني لا أستطيع قيادة سيارة بينما أنا نائب الرئيس»، بحسب ما نشرت صحيفة «نيويورك بوست».



وأعرب بايدن عن أسفه لعدم قدرته على شراء سيارة كورفيت الكهربائية، حيث تخطط الشركة لإطلاق كورفيت هايبرد في وقت مبكر من عام 2023، متبوعا بنموذج كهربائي بالكامل.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها بايدن لموقف محرج بسبب زلة لسان، حيث أشار في وقت سابق إلى نائبته كاميلا هاريس باعتبارها «الرئيسة» في 4 مناسبات على الأقل، كان آخرها في يناير 2022.