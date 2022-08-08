في إطار حرصها على تنمية واستدامة الموارد المالية، قام وفد من جمعية النجاة الخيرية يتكون من مدير إدارة الوقف والاستثمار المستشار فيصل الشراح، ومدير الرقابة الشرعية د.عبدالرحمن البالول بزيارة عدد من المؤسسات الوقفية بالمملكة العربية السعودية بهدف تبادل الخبرات في تنمية وتطوير الأوقاف، وزيادة التعاون في الجوانب المتعلقة بالأبحاث والدراسات الوقفية.



وقال الشراح إن الزيارة شملت 6 مؤسسات، هي: وقف سليمان الراجحي، ووقف محمد الجميح، ووقف العنود، والمركز الخيري لتعليم القرآن، ومؤسسة «استثمار المستقبل» المتخصصة في الأوقاف والوصايا، ومؤسسة واقف (خبراء الوصايا والوقف)، موضحا انه تم الاطلاع على ما لدى هذه المؤسسات من دراسات متعلقة بالجوانب الشرعية والقانونية والمحاسبية للوقف، والحصول على بعض النماذج الخاصة بالصكوك الوقفية.