اختتمت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت رعايتها لبرنامج «القبس ماستر كلاس الصيفي» - الدورة الصيفية 2022، والذي نظمته مؤسسة القبس الإعلامية على مدار ثلاثة أسابيع بهدف المساهمة في تطوير الكفاءات الإعلامية وفقا لأعلى المعايير المهنية والإبداعية وتحقيقا للريادة في مجال التدريب والتطوير الإعلامي المهني الاحترافي بالكويت.



وشاركت «زين» في الحفل الختامي للبرنامج الذي أقيم في مسرح الأوبرا بالمركز الثقافي التابع لجامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) بمنطقة العقيلة، والذي شهد حضور مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، والمدير التنفيذي لمؤسسة القبس الإعلامية ناصر المؤمن، بالإضافة إلى المتدربين والمتدربات وعائلاتهم والمحاضرين والرعاة.

وأتى دعم «زين» لهذا البرنامج انطلاقا من إيمانها بأهمية دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الإبداعية بالدولة وتبني مستقبل الشباب الكويتي، حيث تعتمد من خلال دعمها للعديد من الفعاليات الأكاديمية كالبرامج التدريبية وورش العمل والمعارض الوظيفية على جذب وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على إثراء المجتمع، حيث تؤكد زين على التزامها بدعم قطاع الشباب، وتعتبره من القطاعات التي تقع على رأس أولوياتها لما له من دور محوري في مسيرة التنمية.

وقامت «زين» بالمشاركة في تقديم إحدى الدورات التدريبية لبرنامج «القبس ماستر كلاس الصيفي» التي أقيمت في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM)، بحيث عرفت المتدربين على تجربتها الرائدة في مجال العلاقات العامة والإعلام، وقامت بتعريفهم على طبيعة عمل واستراتيجيات قطاع العلاقات والاتصالات في الشركة، ودوره في تعزيز العلامة التجارية للمؤسسة.

كما قامت «زين» بتعريف المتدربين على أبرز مهام قطاع العلاقات والاتصالات في «زين»، وأهمية القطاع ودوره في التواصل مع المجتمع، والاستراتيجيات المتبعة في كل من الإدارات فيه، والتي تشمل العلاقات المؤسسية، والعلاقات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، بالإضافة إلى الابتكار وريادة الأعمال.

ويعتبر «القبس ماستر كلاس» برنامجا تدريبيا فريدا من نوعه، حيث سلط الضوء على المجالات الإعلامية الأساسية خلال فترة الإجازة الصيفية، وقدمته مؤسسة القبس للشباب الكويتي من الجنسين، واشتمل على ورش تدريبية ومحاضرات وزيارات ميدانية، ودرب وحاضر فيه مجموعة من المختصين وأصحاب الخبرة من الأكاديميين والإعلاميين.

وشملت محاور البرنامج مجموعة من المهارات الإعلامية الأساسية، مثل كتابة وتحرير الخبر الصحافي، والصياغة اللغوية، وكتابة المقال، وإعداد المقابلة والتحقيق، والإنتاج، والتصوير الفوتوغرافي، والتصوير باستخدام الهاتف الذكي، وتصوير الفيديو، بالإضافة إلى كيفية صناعة المحتوى، وإعداد الحملات الإعلانية، وإعداد حملات العلاقات العامة، وإدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والتسويق.