معظم الحالات المحولة إلينا من مختلف الدول معقدة .. وحالات السرطان وأمراض القلب والتدخل العصبي وجراحة الأعصاب الأكثر طلباً

المستشفى يضم أكثر من 30 مركزاً متخصصاً ومرافق تشخيصية وعلاجية إلى جانب أكثر من 80 تخصصاً سريرياً وتخصصات فرعية

أطباؤنا حاصلون على أفضل الشهادات بمختلف التخصصات الطبية.. وتكلفة العلاج أقل نسبياً من أوروبا والولايات المتحدة وخدماتنا ممتازة

نسعى مستقبلاً إلى التعاون مع مستشفى محلي في الكويت لمواصلة ومتابعة الرعاية للمريض بمجرد عودته إلى بلده

«بمرونجراد» يعمل بشكل وثيق مع وزارتي الدفاع والصحة والمستشفى العسكري بالكويت لتطوير برنامج تعاون مستدام يستفيد منه الجميع

مستشفى بمرونجراد الدولي يستقبل مرضى من 190 دولة حول العالم منها الكويت وقطر وعُمان والإمارات العربية المتحدة وأميركا

أجرى الحوار: عبدالكريم العبدالله ـ بانكوك



كشفت كبير مديري العلاقات الدولية في مستشفى «بمرونجراد» أو ما يعرف بالمستشفى الأميركي في مملكة تايلند أمل راضي عن استقبال المستشفى ما يقارب الـ 5000 مريض كويتي سنويا لتلقي العلاج، لافتة الى أن معظمهم يتم ابتعاثهم عبر حكومة الكويت.



وذكرت راضي في حوار خاص مع «الأنباء» أن سفارة الكويت والمكتب العسكري الكويتي في مملكة تايلند هما نقطة الاتصال الرئيسية لأي مريض يتم تحويله للعلاج في مستشفى بمرونجراد الدولي، مشيرة الى أن المستشفى خصص فريقا للتنسيق مع سفارة الكويت في بانكوك والمكتب العسكري الكويتي لتسهيل رحلة المريض أثناء فترة علاجه بالمستشفى.



وأوضحت راضي أن مستشفى بمرونجراد يعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع ووزارة الصحة والمستشفى العسكري في الكويت لتطوير برنامج تعاون مستدام يستفيد منه جميع الأطراف، مشيرة الى أن مستشفى بمرونجراد يعد أحد أكبر المستشفيات الخاصة في جنوب شرق آسيا، ويقع في قلب بانكوك - تايلند، وهو مستشفى معتمد دوليا ومتعدد التخصصات ومدرج في بورصة تايلند منذ عام 1989، علما أن المستشفى يعتني بأكثر من 1.2 مليون مريض من 190 دولة سنويا.



وبينت راضي خلال حوار مع «الأنباء» أنه نظراً لأن مستشفى بمرونجراد هو مركز الإحالة الإقليمي، فإن معظم الحالات المحولة إلينا هي حالات معقدة، حيث تعتبر حالات السرطان وأمراض القلب والتدخل العصبي وجراحة الأعصاب الأكثر طلبا. وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، نود أن تعطونا نبذة عن المستشفى، ومتى تم تأسيسه؟ وهل هناك خطط لافتتاح فروع جديدة في منطقة الخليج ومنها الكويت؟



٭ نرحب بكم وبجريدة «الأنباء» الموقرة، ونحن سعداء بوجودكم معنا اليوم في مستشفى بمرونجراد الدولي المستشفى الأميركي في بانكوك، وقد تأسس المستشفى عام 1980، وكان رائدا عالميا في تقديم خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي ودعم المرضى الدوليين لما يقرب من أربعة عقود، كما انه أحد أكبر المستشفيات الخاصة في جنوب شرق آسيا، ويقع مستشفى بمرونجراد في قلب بانكوك - تايلند، وهو مستشفى معتمد دوليا ومتعدد التخصصات ومدرج في بورصة تايلند منذ عام 1989، علما أن المستشفى يعتني بأكثر من 1.2 مليون مريض من 190 دولة سنويا، ويعتبر مستشفى بمرونجراد أو ما يعرف بالمستشفى الأميركي مستشفى قائما بذاته، وحاليا لا توجد أي خطة لفتح فرع جديد في المستقبل القريب.



تخصصات وخبرات



ما التخصصات الطبية التي يقدمها المستشفى للمرضى؟



٭ أنشـــأ مستـــشفــــى بمرونجراد الدولي فرقا متعددة التخصصات من الأخصائيين الطبيين ذوي الخبرة العالية لدمج العلاج الجيد، ما يجعله وجهة رعاية صحية شاملة لجميع أنواع المرضى، ويلبي احتياجات الحالات المعقدة، ويعمل في مستشفى بمرونجراد الدولي أكثر من 1300 طبيب وأكثر من 900 ممرض وما يقرب من 4000 متخصص، علما أن غالبية الأطباء في المستشفى قد حصلوا على شهادات دولية من البورد الدولي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وغيرها من الدول المتقدمة، كما يتيح ويسهم التعاون المتكامل للخبرات بين فريقنا الطبي بإعطاء نتائج جيدة وممتازة في علاج المرضى.



حجز المواعيد



وكيف يتم حجز المواعيد في المستشفى للمرضى من خارج تايلند؟



٭ يمكن للمرضى من مختلف أنحاء العالم الوصول إلى مستشفى بمرونجراد من خلال عدة قنوات مختلفة لتحديد المواعيد والخدمات الأخرى مثل: «طلب الخطة العلاجية، تقدير التكلفة التقريبية للعلاج، استشارة الطبيب عن بُعد، الإخلاء الطبي».. إلخ، عبر المكاتب التمثيلية المتوافرة في البلدان الرئيسية، والموقع الإلكتروني للمستشفى، او الاتصال المباشر مع موظفي المستشفى من خلال معلومات الاتصال المتاحة على موقعنا بالإنترنت.



هل هناك مواعيد انتظار في المستشفى؟



٭ ليست لدينا قوائم انتظار، وبمجرد طلب الخدمة يمكن للمريض القدوم في الموعد الذي يحدده بشكل مسبق.



المرضى الكويتيون



كم عدد المرضى الكويتيين الذين تلقوا العلاج في مستشفاكم؟ وهل أتوا على حسابهم الخاص؟ أم تم ابتعاثهم للعلاج من الكويت؟



٭ يستقبل مستشفى بمرونجراد أو ما يعرف بالمستشفى الأميركي ما يقرب من 5000 مريض كويتي سنويا، معظمهم يتم ابتعاثهم عبر حكومة الكويت لتلقي العلاج لمختلف الحالات والتي يتم علاجها وتحقيق الفائدة لهم بشكل كبير.



سفارة الكويت



وماذا عن التنسيق بينكم وبين سفارة الكويت في بانكوك فيما يخص المرضى الكويتيين؟



٭ تعد سفارة الكويت والمكتب العسكري الكويتي هما نقطة الاتصال الرئيسية لأي مريض يتم تحويله للعلاج الى مستشفى بمرونجراد الدولي، وقد خصص المستشفى فريقا للتنسيق مع سفارة الكويت في بانكوك والمكتب العسكري الكويتي لتسهيل رحلة المريض أثناء علاجه بالمستشفى والتواصل المستمر معه لمتابعة الحالات، وهم متعاونون جدا في هذا الإطار والجميع يسعى لمصلحة وراحة المرضى خلال فترات العلاج.



خبرات ومرافق



هل هناك توجه لتبادل الخبرات الطبية مع الكويت في مجال التعليم المستمر او التدريب او استقطاب أطباء زوار لإجراء عمليات معقدة؟



٭ يعمل مستشفى بمرونجراد بشكل وثيق مع وزارة الدفاع ووزارة الصحة والمستشفى العسكري في الكويت لتطوير برنامج تعاون مستدام تستفيد منه جميع الأطراف بحيث يتم تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى في جميع المجالات الطبية، كما نسعى دائما إلى التعاون في سبيل النهوض بمستويات الخدمات الصحية.



ما العلاجات الطبية المتاحة في المستشفى الأميركي في تايلند؟



٭ يضم المستشفى أكثر من 30 مركزا متخصصا، ومرافق تشخيصية وعلاجية مكثفة على أحدث طراز في مركز طبي متكامل، كما يوجد بالمستشفى أكثر من 80 تخصصا سريريا وتخصصات فرعية، علما أن خبرة الأطباء والجودة العالية لمرافق المستشفى مدعومة بمجموعة من التقنيات المتخصصة، وتشمل هذه الأجهزة المتطورة مثل Vagus Nerve Stimulation، والمعروفة باسم «جهاز تنظيم ضربات القلب للدماغ»، والتي تتم زرعها جراحيا في الصدر ومتصلة بالعصب المبهم الأيسر، ما يمنع النوبات عن طريق إرسال نبضات منتظمة من الطاقة الكهربائية إلى الدماغ. كما يعد قسم جراحة العمود الفقري بالمستشفى من أبرز الأقسام التي تزود المرض بعلاجات متخصصة بنسبة نجاح مرتفعة، حيث يستخدم تقنيات مثل استئصال القرص بالمنظار وTILF مع نظام الأشعة ثلاثي الأبعاد، ما يسمح بتلف أقل للعضلات وشفاء أسرع بعد الجراحة.



وما أكثر الحالات التي تراجع المستشفى؟



٭ نظرا لأن مستشفى بمرونجراد هو مركز الإحالة الإقليمي، فإن معظم الحالات المحولة إلينا هي حالات معقدة، وتعتبر حالات السرطان وأمراض القلب والتدخل العصبي وجراحة الأعصاب هي الأكثر طلبا نظرا لكفاءة الفرق الطبية واستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة في العلاج، إضافة إلى الخبرات الطبية الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل المتكامل بالمستشفى.



تحاليل ونتائج



ماذا عن التحاليل والفحوصات الفورية؟



٭ تتم جميع أنواع التحاليل والأشعة تقريبا في المستشفى ويتم الانتهاء من الاختبار وتقديم النتائج في أقل من ساعة، وهناك بعض التحاليل التي يتم إرسالها خارج المستشفى، ولكن إذا حدث ذلك، فإنه يتم كذلك في وقت مختصر، ويتم تسليمها عبر البريد الإلكتروني أو يمكن تسلمها شخصيا.



وفي المستشفى شبكة نقل تعمل بتقنية الأنابيب الهوائية، تم تصميمها لنقل عينات التحاليل من العيادات والمراكز المختلفة في جميع طوابق المستشفى إلى المختبر المركزي مباشرة ليبدأ فنيو الاختبار على الفور بعملهم وتوفير الوقت والجهد والإنجاز بأسرع ما يمكن.



رسوم ورعاية مميزة



بالنسبة للرسوم المالية للمرضى من الخارج، هل هي مكلفة؟



٭ تكلفة العلاج في مستشفى بمرونجراد أقل نسبيا من تكلفة العلاج في أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية ومستوى خدماتنا مساو لمستوى خدماتهم، كما يتميز المستشفى بخدماته الطبية المتكاملة المقدمة للمرضى وبأسعار مناسبة جدا وأقل بكثير من نظيراتها في المراكز والمستشفيات الأوروبية، وهذا ما يلمسه الجميع خلال مراجعتهم أو علاجهم في المستشفى.



وما الذي يميز مستشفى بمرونجراد عن المستشفيات الأخرى في تايلند؟



٭ يــشتــهر مسـتشــــفــى بمرونجراد الدولي بتقديم رعاية طبية عالية الجودة، فهو مستشفى معتمد دوليا يوفر فريقا من المتخصصين في جميع المجالات الطبية الرئيسية، مع استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وتقديم رعاية صحية جيدة لضمان الحصول على أفضل تجربة علاج لجميع مرضى مستشفى بمرونجراد الدولي.



جائزة



سمعنا عن حصول المستشفى على جائزة أفضل مستشفى في تايلند من مجلة نيوز ويك الأميركية؟ حدثينا عن هذا؟



٭ تم تصنيف مستشفى بمرونجراد من طرف مجلة نيوزويك الأميركية كأفضل مستشفى في آسيا وجاء من ضمن أفضل 150 مستشفى في العالم، وهي مجلة إخبارية أميركية أسبوعية رائدة، حيث تم تصنيفه من بين 2200 مستشفى في 27 دولة كأفضل مستشفى في تايلند لمدة عامين على التوالي.



ويسهم هذا التصنيف في ترسيخ الثقة بكفاءة تايلند من ناحية تقديم رعاية طبية عالية الجودة، والتي تلبي معايير الجودة والسلامة الدولية، وتنمي السياحة العلاجية التي تجذب السياح الدوليين إلى البلاد بكل ثقة.



هل يضم المستشفى فندقا للسكن؟



٭ بما أن المستشفى يقع في قلب بانكوك، وهو موقع تقع فيه فنادق عديدة قريبة جدا من المستشفى، فإننا لا نوفر إقامة فندقية داخل المستشفى، وهذا الأمر قد يكون أكثر ملاءمة للمرضى ومرافقيهم، حيث يستطيعون اكتشاف المدينة ومعالمها إضافة إلى تواجدهم للعلاج.



مستشفى بمرونجراد يعرف بالمستشفى الأميركي.. ما حقيقة هذا الأمر؟



٭ هناك 3 أسباب وراء تسمية مستشفى بمرونجراد بـ «المستشفى الأميركي» منها:



1 - مستشفى بمرونجراد هو أول مستشفى يحصل على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في آسيا، علما أن اللجنة المشتركة هي أقدم وأكبر هيئة لوضع المعايير والاعتماد في الولايات المتحدة في مجال الرعاية الصحية.



2 - معظم أطباء مستشفى بمرونجراد حاصلون على البورد الأميركي.



3 - في بداية تأسيسه كانت إدارة المستشفى «أميركية».



هل هناك تنسيق بينكم وبين المستشفيات الكويتية لاستكمال علاج المرضى الكويتيين الذين تلقوا العلاج في مستشفاكم في الكويت؟



٭ في الوقت الحالي، نقدم خدمات المتابعة «عن بعد» للمرضى بعد علاجهم داخل المستشفى، كما أننا نسعى في المستقبل للتعاون مع مستشفى محلي في الكويت لمواصلة ومتابعة الرعاية بمجرد عودة المريض إلى بلده.



هل لديكم مترجمون للمرضى؟



٭ يتحدث جميع أطباء مستشفى بمرونجراد اللغة الإنجليزية، ويعمل بالمستشفى أكثر من 200 مترجم فوري لتغطية الاحتياجات اللغوية للمرضى من أي بلد تقريبا، بما في ذلك أكثر من 100 مسؤول دعم ثقافي يتحدثون اللغة العربية، ونوفر مترجمين باللغة العربية في حال احتاج المريض ومرافقوه لذلك.



كم عدد الدول التي تبتعث مرضاها للعلاج في المستشفى؟ وما هي؟



٭ يستقبل مستشفى بمرونجراد الدولي مرضى من 190 دولة حول العالم، وهناك 10 دول تعتبر الأعلى من حيث العدد وهي: ميانمار، بنغلاديش، كمبوديا، الكويت، قطر، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، إثيوبيا، عمان ... إلخ.



حدثينا عن المركز الدولي لخدمات المرضى؟



٭ بالنسبة للنزلاء الأجانب، تخصص مستشفى بمرونجراد «المركز الدولي لخدمات المرضى»، والذي يوفر خدمات الترجمة الفورية وخدمات الكونسيرج ومساعدة السفارة وتحويلات مطار VIP وتنسيق التأمين الدولي والمنسقين الطبيين الدوليين، من عمليات الفحص وحتى جراحة القلب، وهذا المركز يسهم بتخفيف الكثير من الأعباء عن المرضى وذويهم ويسهل عليهم إجراءات السفر والوصول إلى المستشفى.



كلمة أخيرة توجهينها للقراء؟



٭ نسعى دائما إلى تطوير الخدمات المقدمة للمرضى والتأكيد على مهارة كوادرنا الطبية والتمريضية والفنية العملة في المستشفى، ونتمنى من جميع المرضى إبداء أي ملاحظة حيث نعمل ونتواصل معهم لتعزيز الإيجابيات وتلافي أي أمور سلبية قد تظهر لأن خدمتهم هدفنا وسلامتهم هي غايتنا جميعا. وبخلاف الجودة الاستثنائية المتميزة للعلاج والخدمات المقدمة بالمستشفى، فإن المركز الدولي لخدمات المرضى وجد لتسهيل جميع الإجراءات، ويشمل خدمات التنسيق الطبي والمترجمين الفوريين وتنسيق التأمين ومركز الإحالة ومكتب تمديد التأشيرات ومساعدة السفارات والاستقبال من المطار والمساعدة في إجراءات السفر، وكذلك يوجد بالمستشفى 38 مكتب إحالة خارجي في 23 دولة.

ممثل «بمرونجراد» في الكويت

كشفت كبير مديري العلاقات الدولية في مستشفى بمرونجراد في مملكة تايلند أمل راضي عن وجود ممثل للمستشفى في الكويت وهي إيمان خلف، داعية من يريد التواصل مع المستشفى من المرضى الكويتيين إلى التنسيق معها على الرقم 99336005 لتحديد المواعيد وإرسال التقارير الطبية والإجابة عن أي استفسارات تتعلق بحالتهم الصحية، وذلك لضمان توفير أفضل معايير الجودة في الخدمات المقدمة لهم.