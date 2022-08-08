مبارك الخالدي - هادي العنزي



خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي 1-3 أمام فريق الأفريقي التونسي، وذلك في مباراة ودية جمعتهما صباح أمس بمقر معسكر الأخضر بمدينة طبرقة التونسية. وسجل الهدف العرباوي الوحيد المدافع طارق عبطة.



والمباراة هي الثالثة تواليا للأخضر ضمن برنامجه التدريبي في تونس، حيث فاز في مباراته الأولى على فريق مرجان 7-0، كما تمكن من الفوز على فريق شبيبة القبائل الجزائري 2-1.



وجاءت التجربة مفيدة للجهاز الفني بقيادة المقدوني يوغسلاف ترينشوفيسكي، إذ أجرى الجهاز الفني المزيد من المداورة بين اللاعبين للاطمئنان على سلامة الأداء الفني لكل الخطوط قبل خوض الاستحقاقات المقبلة والتي ستبدأ بمسابقة الدوري الممتاز 25 الجاري، حيث سيبدأ العربي مشواره أمام النصر في الجولة الأولى.



من جانب آخر، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية من فريق الرائد السعودي 0-2 مساء أمس الأول، في ثانية مبارياته الودية بمعسكره التدريبي في مدينة أزميت بتركيا.



وقد انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق السعودي 1-0، وأشرك المدرب الوطني محمد إبراهيم العديد من اللاعبين على مدار شوطي المباراة، للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، كما اجتمع باللاعبين قبل المباراة الودية مع اللاعبين لشرح المهام المطلوب تنفيذها، والأداء العام للفريق، ومن المقرر أن يخوض السماوي مباراتين أخريين في تركيا قبل العودة إلى البلاد 15 الجاري.



وقد انتظم خماسي المحترفين بعد التحاق البرازيلي أليكس ليما، والكولومبي كارلوس ريفاس بالمعسكر إلى جانب الإيفواري جمعة سعيد، والغامبي سانغ بيير، والعراقي أسو رستم.