مفرح الشمري



في ظل استكمال استراتيجية وزارة الاعلام للاعوام (2021 - 2026) التي اطلقها الوزير عبدالرحمن المطيري في مايو 2021 بمركز جابر الأحمد الثقافي والتي ترتكز على تنمية الموارد البشرية بالوزارة بدعم الكوادر والكفاءات والمواهب الاعلامية وتطوير الخطاب والمحتوى الإعلامي الكويتي المتوازن وتجديد دمائه بما يتوافق مع السياق الاجتماعي والثقافي للمجتمع وتعزيز البنية التحتية للوزارة، أصدر وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قرارات جديدة للمرحلة المقبلة بتكليف محمد بن ناجي وكيلا لوزارة الإعلام وتركي المطيري وكيلا لقطاع التلفزيون ومازن الأنصاري وكيلا لقطاع الإعلام الخارجي ووائل خليفة وكيلا لقطاع السياحة ولافي السبيعي وكيلا لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات وسالم الوطيان وكيلا لقطاع الشؤون الإدارية والمالية وسعد العازمي وكيلا لقطاع الإعلام الجديد ومنال البغدادي وكيلا لقطاع القانونية.