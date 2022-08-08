منح المصرف العقاري السوري قروضا وصلت قيمتها لنحو 15.9 مليار ليرة سورية، منذ مطلع العام الحالي، وحتى نهاية شهر يونيو، بحسب البيانات المالية التي نشرتها صحيفة «الوطن» المحلية أمس.



وذهبت معظم هذه القروض للترميم إذ وصلت قيمتها لنحو 9.6 مليارات ليرة، بينما لم تتجاوز قروض شراء مسكن جاهز 1.8 مليارات ليرة، و1.7 مليار ليرة كقروض للإكساء، ونحو مليار ليرة لشراء مسكن لم يكتمل بناؤه بعد. كما لم تتجاوز قروض الجمعيات التعاونية 100 مليون ليرة سورية.



من جهته، أوضح مدير المصرف العقاري، مدين علي، أن حجم السيولة القابلة للإقراض لدى المصرف يتجاوز 290 مليار ليرة، مشيرا إلى أن المصرف يتجه لمضاعفة سقوف قروضه.



ويمنح المصرف العقاري تسعة أنواع من القروض العقارية هي: السكنية، الإنمائية، الاستثمارية، قروض الشراء، قروض البناء، قروض الإكساء، قروض التدعيم وإعادة الإكمال، قروض الجمعيات، المساكن والاصطياف.