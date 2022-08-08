إبراهيم الذربان: نمو النتائج يعود إلى نجاح تنفيذ إستراتيجية التوسع داخل الكويت وخارجها

طلال البحر: مشاريع الشركة قيد التطوير محلياً ودولياً تسير وفقاً للخطة الموضوعة لها



اعتمد مجلس إدارة شركة عقارات الكويت نتائج الشركة المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، والتي أظهرت تحقيق الشركة أرباحا صافية بقيمة 4.7 ملايين دينار، بربحية 5.18 فلوس للسهم، محققة بذلك قفزة بنسبة 42%، وذلك مقارنة بأرباح 3.3 ملايين دينار، بربحية 3.74 فلوس للسهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت إبراهيم الذربان: «ارتفعت الإيرادات التأجيرية خلال النصف الأول إلى 13.9 مليون دينار، مقارنة بـ 10.2 ملايين للفترة ذاتها من العام الماضي. كما بلغت موجودات الشركة 354.7 مليون دينار، مقارنة بـ 327.1 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي».



وأضـــاف الـذربان: «ارتـفعـت المصـاريف التشغيلية من 1.1 مليون دينار في النصف الأول من 2021 لتبلغ 3.1 ملايين دينار في النصف الأول من 2022 ويعود اغلبها إلى تشغيل المشاريع الفندقية الجديدة في الشركة. كما يعزى النمو في البيانات المالية للشركة الى نجاح الإدارة في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة للنمو والتوسع في داخل الكويت وخارجها». من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة طلال جاسم البحر: «شهدنا، ولله الحمد، تغيرا إيجابيا ونتائج ممتازة للشركة خلال النصف الأول من العام الحالي. وكان من أهم إنجازات الشركة تسليم وحدات مشروع ميامي، وعددها 233 وحدة، وافتتاح فندقي يوتل ميامي وفندق ذا8 النخلة، وهو ما انعكس إيجابيا على نتائج الشركة في النصف الأول».



وأضاف: «حققت الشركة نموا ايجابيا في الإيرادات الناتجة عن النشاط التشغيلي لفندق ذا8 النخلة بداية من العام الحالي. اما بالنسبة للمشاريع قيد التطوير محليا ودوليا، فهي تسير وفقا للخطة الموضوعة لها. ونأمل أن تحقق هذه المشاريع عوائد مجزية منها بما يعود بالفائدة على الشركة ومساهميها. كما نتطلع لمزيد من النتائج الجيدة خلال الربعين الثالث والرابع».