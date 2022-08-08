فيصل صرخوه: نموذج أعمالنا وتنوع خدماتنا دعما نمو الإيرادات وتعزيز مركزنا المالي



أعلنت شركة كامكو إنفست عن بياناتها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 4.6 ملايين دينار، وبلغت ربحية السهم 13.57 فلسا، وذلك بالمقارنة مع أرباح بقيمة 6.3 ملايين دينار في الفترة نفسها من 2021، وبربحية للسهم بلغت 18.41 فلسا. وكانت الشركة قد حققت أرباحا صافية خلال الربع الثاني بلغت 1 مليون دينار، بربحية للسهم بلغت 3.04 فلوس، وذلك مقابل أرباح بقيمة 4.8 ملايين دينار في الربع الثاني من العام 2021، وبربحية للسهم بلغت 13.89 فلسا. وقد بلغت إجمالي الإيرادات بالنصف الأول 14 مليون دينار، بالمقارنة مع 15.9 مليون دينار بالنصف الأول من 2021، متأثرة إيجابا بارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات بالإضافة إلى أداء محفظة استثمارات الشركة التي نمت بوتيرة أقل مقارنة مع النصف الأول من 2021. وقد ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 23.1% مقارنة بالنصف الأول 2021 لتصل إلى 10.6 ملايين دينار، ما يمثل 75.6% من إجمالي الإيرادات، فيما بلغ حجم الأصول المدارة 13.8 مليار دولار في نهاية يونيو 2022 في المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة لصالح العملاء.



وفي معرض حديثه عن النتائج المالية، قال الرئيس التنفيذي للشركة فيصل صرخوه: «نحن سعداء بهذه النتائج التي تعكس جودة الإيرادات حيث تمثل إيرادات الرسوم والعمولات النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات».



وأضاف صرخوه، قائلا: «رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية خلال هذه الفترة إلا أن نموذج أعمالنا وتنوع خدماتنا والأداء التنافسي لمنتجاتنا ساهمت في تحقيق نمو في إيرادات الرسوم والعمولات وفي تعزيز مركزنا المالي». وواصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها، حيث حقق صندوق كامكو الاستثماري أداء بلغ 12.76% منذ بداية العام ليكون بذلك أفضل صناديق الأسهم المدارة أداء. فيما حقق صندوق الدرة الإسلامي 7.35% ليكون أفضل صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية أداء خلال فترة الأشهر الـ6. كما ارتفع حجم الأصول العقارية المدارة إلى ما يقرب من 1.7 مليار دولار بمساحة إجمالية تبلغ 3.75 ملايين قدم مربع وبتوزيعات سنوية بمعدل 7.8% للمستثمرين.



إدارة الأصول



من جهة أخرى، ما زال تركيز فريق إدارة أصول الملكية الخاصة على تنفيذ خطط التخارج من الشركات التي تستثمر بها صناديق الملكية الخاصة. ويعمل الفريق على دراسة عدد من صفقات الملكية الخاصة بالإضافة إلى العديد من المبادرات والمنتجات الاستثمارية الجديدة.



وواصل فريق الاستثمارات المصرفية تقديم المشورة للعملاء والعمل على عدد من الصفقات سواء في أسواق رأسمال الدين أو أسواق رأسمال الأسهم أو الدمج والاستحواذ والتي يتوقع إتمامها خلال العام، وقد تمكن الفريق بالنصف الأول من إتمام 4 صفقات دمج واستحواذ لصالح العملاء والمشاركة بإصدار صكوك بالإضافة إلى طرح خاص لإحدى الشركات العائلية في الكويت.



وبلغت إجمالي الموجودات كما في نهاية يونيو 126.9 مليون دينار (31 ديسمبر 2021: 129.7 مليون دينار)، فيما ارتفعت حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 2.66% خلال الستة أشهر لتبلغ 62.0 مليون دينار كما في 30 يونيو 2022.



وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الأجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2022.