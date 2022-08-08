عبدالله الراكان



دعا خطباء الحسينيات ومجالس ذكر أهل البيت النبوي إلى ضرورة احترام الاديان وتعاليمها وعدم الاستهانة بشرائعها، مشددين على ضرورة احترام الوالدين وبرهم في جميع الأحوال.



جاء ذلك خلال إحياء الحسينيات ليلة الثامن من المحرم، حيث تناولت قصة استشهاد القاسم بن الحسن ومآثره ومناقبه.



وفي حسينية عاشور، أكد الشيخ عبدالله ملا هادي ان الاستخفاف بالدين ظاهرة في المجتمعات الاسلامية، وتعني الانتقاص او الاستهانة بالتعاليم الدينية، وقد يكون الاستخفاف فكريا بالتشكيك فيها، أو بالاعتقاد وعدم التطبيق على أرض الواقع، مستشهدا بالآية الكريمة (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا»، فعندما أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل بذبح بقرة قابلوه باستهزاء.

وأشار هادي الى ان القاسم بن الحسن عليه السلام كان شابا صلب الايمان لم يبلغ الحلم، ولكنه خرج لنصرة الإمام الحسين رغم صغر سنه.



وفي الحسينية الجديدة، ألقى الخطيب محمد شبر محاضرة ذكر خلالها ان بني اسرائيل كان بامكانهم ان يذبحوا اي بقرة، لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، وطلبوا مواصفات دقيقة للبقرة المطلوبة وذهبوا ليبحثوا عنها ولم يجدوها الا عند شاب من بني اسرائيل، حيث اشترط عليهم ان يسلخوا جلدها ويملأوه ذهبا فاضطروا الى تلبية طلبه واصبح من أغنى الناس، لافتا الى ان المولى عز جل اراد ان يفتح على الشاب أبواب الخير لانه كان بارا بأبيه.

ووجه شبر رسالة الى الشباب قائلا: «الله الله في آبائكم واحترامهم وبرهم، وعليكم بالتزام الأدب وعدم الجفاء معهم».