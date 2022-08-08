أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية أصدرت موافقات بترسيات عقود وتمديد أخرى وإصدار أوامر تغييرية لعقود بقيمة إجمالية بلغت 86.6 مليون دينار.



وقررت «البترول الوطنية» تمديد 3 عقود وإصدار أمر تغييري بقيمة 18.3 مليون دينار، حيث حصلت الشركة على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات على التمديد لحين الانتهاء من إجراءات المناقصة البديلة.



فيما قررت شركة نفط الكويت على ترسية أحد العقود وتمديد عقد آخر بقيمة إجمالية بلغت 68.3 مليون دينار.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «البترول الوطنية» طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة إصدار الأمر التغييري الثاني بمبلغ 4 ملايين دينار لعقد الصيانة الميكانيكية لمصفاة ميناء عبدالله، فضلا عن تمديد العقد لمدة عام تنتهي في مارس 2024، وذلك بقيمة 9.2 ملايين دينار، ليصبح بذلك إجمالي قيمة الأمر التغييري والتمديد للعقد ما قيمته 13.2 مليون دينار، ووافق الجهاز على التمديد.



واضافت أن الشركة طلبت التمديد الخامس لعقد خدمات ضبط الجودة في مصافي الشركة، وذلك لمدة 12 شهرا بمبلغ إجمالي قدره 3.6 ملايين دينار وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المناقصة البديلة، ووافق جهاز المناقصات على طلب الشركة.



وذكرت أن «البترول الوطنية» طلبت أيضا تمديد عقد ثان لضبط الجودة في مصافي الشركة بقيمة 1.5 مليون دينار، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المناقصة البديلة، وتم الموافقة على طلب الشركة.



على الصعيد ذاته، قالت إن شركة نفط الكويت طلبت التمديد الثاني للعقد الخاص بتقديم خدمات الصيانة لمرافق الإنتاج في مناطق شمال الكويت المبرم بقيمة 18.8 مليون دينار، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات لحين الانتهاء من إجراءات مناقصة العقد البديل. وقررت «نفط الكويت» ترسية مناقصة تقديم خدمات الصيانة لأنظمة مكافحة الحريق لمناطق الجنوب والشرق والتصدير والبحرية والأحمدي التابعة للشركة بقيمة 7 ملايين دينار.



فيما قرر الجهاز المركزي للمناقصات لشركة نفط الكويت عمل موازنة تثمينة مع الشركة التي حازت أقل الأسعار في العطاءات المالية وذلك في مناقصة تركيب خطوط أنابيب تدفق النفط الخام والأشغال المتصلة بها في مناطق جنوب وشرق الكويت على شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات التي حازت أقل الأسعار والمطابقة للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره 42.5 مليون دينار.