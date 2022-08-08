هنادي اليافعي: «كنف» يهدف إلى توفير حزمة الحماية المتكاملة للأطفال الذين يتعرضون للإساءات



يوسف غانم



تأكيدا منها على أهمية رعاية الأطفال وضمان سلامتهم واستكمالا للجهود المتواصلة التي تبذلها إمارة الشارقة على مدار الأربعين عاما الماضية لتوفير أعلى المعايير الإماراتية والعالمية الصديقة للطفل والعائلة، ودعم التشريعات المعنية برعاية وحماية الأطفال وضمان نشأتهم ضمن ظروف سليمة، أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، قرارا بتشكيل لجنة عليا لمشروع بيت الطفل «كنف» الذي أسس لتوفير مظلة مؤسساتية واحدة معنية بإجراءات توفير الحماية والرعاية للأطفال الذين يتعرضون للإساءات بمختلف أشكالها، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي لهم ليكون أول بيت للطفل في الدولة والعالم العربي والمنطقة.



وبموجب القرار، تترأس اللجنة هنادي صالح اليافعي، مديرة إدارة سلامة الطفل، وتضم في عضويتها كلا من: المستشار أنور الهرمودي، رئيس نيابة الشارقة الكلية، ود.محمد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، واللواء سيف الزري، القائد العام لشرطة الشارقة، وعفاف المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، ود.فاطمة الخميري، مدير إدارة الطب الشرعي، ود.صفية الخاجة، مدير عام مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، وموضي الشامسي، رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية، ود.حصة الكعبي، رئيس وحدة حماية الطفل في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.



وحدد القرار أهداف اللجنة بالإشراف على تنفيذ اتفاقية تأسيس مشروع «كنف» وضمان الالتزام بجميع المعايير المحددة وفقا للاتفاقية المشتركة بين الجهات المختصة لإدارة وتشغيل المشروع، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنفيذية تختارها اللجنة العليا للمشروع لإدارة مهام العمليات الداخلية في بيت الطفل.



وقالت رئيسة اللجنة العليا لمشروع بيت الطفل «كنف» هنادي اليافعي: «يمثل مشروع (كنف) خطوة نوعية غير مسبوقة في رعاية وحماية الأطفال أسستها ودعمتها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويسعى «كنف» إلى توفير مظلة نوعية وآمنة تجمع كافة الجهات المختصة في هذا الشأن ضمن إمارة الشارقة تحت سقف واحد، مستثمرين بذلك ما لدينا من خبرات محلية ومنظومة تشريعية رائدة في مجال حماية الطفل على مستوى دولة الإمارة وإمارة الشارقة، لترسيخ آلية تقوم على التكامل والمرونة واستلهام التجارب الناجحة في هذا المجال».



وأضافت اليافعي: «مشروع «كنف» جديد كليا بآلية عمله وهو الأول من نوعه على مستوى الدولة والوطن العربي ولكن التشريعات التي يعمل بها مستمدة بالكامل من تشريعات وقوانين دولة الإمارات وإمارة الشارقة التي وضعت الأطفال وحمايتهم ورعايتهم في مقدمة أولوياتها تشريعا وتنفيذا، وبصدور هذا القرار يكون مشروع بيت الطفل قد وصل إلى مرحلة الانطلاقة الرسمية للبدء بعمله».



وتابعت اليافعي: «قمنا بدراسة التجارب العالمية في مجال حماية الأطفال، ومن ثم عملنا على صياغة المشروع بالشكل والطريقة التي تتلاءم مع إمارة الشارقة والمجتمع الإماراتي، وسنعمل كذلك مع الشركاء في مشروع «كنف» على توفير حزمة الحماية المتكاملة للأطفال الذين يتعرضون للإساءات، من خلال تطبيق أعلى معايير الحماية والدعم، لنجعل هذا المشروع واحدا من أهم الخطوات الرائدة والملهمة التي تضمن للأطفال حياة آمنة ونموا سليما».



ونظمت إدارة سلامة الطفل بالشارقة العديد من الاجتماعات وورش العمل خلال المرحلة التجريبية من مشروع بيت الطفل «كنف» مع الشركاء، وتم الاتفاق على خط سير الطفل في المشروع منذ اللحظة الأولى لانضمامه حتى استكمال رحلته خلاله، إضافة إلى التركيز على آلية التعامل الأسري مع الجهات المختصة من جهة ومع الطفل من جهة أخرى ضمن إجراءات الرعاية والمتابعة.