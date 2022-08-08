أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، الأحد، تمكن عدة موقوفين من الفرار من مركز احتجاز تحت جسر قصر العدل في بيروت. وحسب بيان قوى الأمن الداخلي فقد أعطيت الأوامر الفورية لتوقيفهم، بينما يجري التحقيق بإشراف القضاء المختص.



وأوضح مصدر أمني لبناني لـ «الأنباء» أن ما لا يقل عن 31 موقوفا من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية وأجانب تمكنوا من الهرب منتصف ليل السبت الأحد، من داخل نظارة التوقيف الواقعة في منطقة المتحف، قرب المديرية العامة للأمن العام وتواروا عن الأنظار. ورجح المصدر أن الفارين تمكنوا من انتزاع النافذة الحديدية عبر نشرها بمنشار جرى تهريبه الى داخل النظارة. وقال إن القوى الأمنية فتحت تحقيقا لتحديد أسباب الفرار وما إذا حصل تواطؤ من حراس السجن او تراخ أمني، وتحديد المسؤولية، كما بدأت بإجراء جردا بأسماء الفارين وتعميمها على الأجهزة وتعقبهم.



وقال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بسام القنطار إن السجن كان من بين الأسوأ في لبنان، ويشهد اكتظاظا وتفوح فيه الروائح الكريهة ويفتقر إلى التهوية وأشعة الشمس.