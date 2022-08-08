وصل معدل المواليد في ربيع عام 2022 في السويد إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقدين، وفقا للأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية يوم الأحد.

وأظهرت الأرقام أنه بين يناير وأبريل من هذا العام، وُلد 1.57 طفل لكل امرأة، مقارنة بـ1.69 طفل في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال جونار أندرسون، أستاذ الديموغرافيا بجامعة ستوكهولم، للتلفزيون السويدي "إنه انخفاض حاد مفاجئ في الإحصائيات".

وعندما كان الناس يعيشون في منازلهم خلال جائحة كوفيد-19، زاد معدل الإنجاب إلى 1.69 طفل لكل امرأة، ولكن خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، انخفض عدد المواليد إلى 35467 طفلا، وفقا للإحصاءات السويدية. وهذا أقل بـ2483 من الرقم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي وأيضا أدنى مستوى تم تسجيله في العشرين عاما الماضية.

وقال أندرسون "على المدى القصير، يمكن أن تكون هناك اختلافات عشوائية مثل التي لوحظت في يناير. ومع ذلك، كان المستوى منذ ذلك الحين أقل بكثير من السابق".

وقال أندرسون إن الانخفاض المفاجئ في معدل الخصوبة يمكن أن يكون مرتبطا بحملة التطعيم الشاملة ضد كوفيد-19 التي بدأت في ربيع عام 2021