لقي رجل حتفه بعد أن داهمته سيارة في مدينة هان غربي ألمانيا مساء.

وأفادت البيانات الصادرة عن الشرطة وقوات الإطفاء بأنه يبدو أن سبب الحادث هو أن طفلا صغيرا3/ أعوام/ أطلق مكابح اليد في سيارة والده التي كانت رابضة فتحركت وداهمت الرجل50/ عاما.

كان صاحب السيارة45/ عاما/ أجلس الطفل الصغير وشقيقه6/ أعوام/ على المقعد الخلفي وربط حزام الأمان لكل منهما وترجل من سيارته ليتحدث إلى الرجل البالغ من العمر 50 عاما ورجل آخر بجوار السيارة. وفي تلك الأثناء فتح الصغيران حزام الأمان، وحسب التحقيقات خرج الابن الأكبر من السيارة بينما تسلل الأصغر إلى المقعد الأمامي وأطلق مكابح اليد.

وعندئذ تحركت السيارة وحاول الرجال الثلاثة إيقافها، ولأسباب غير معروفة، انتهى الحال بالضحية محشورا تحت الجزء الخلفي من السيارة.

ووصلت قوات الإطفاء ورفعت السيارة وحررت الضحية ورغم محاولات إنعاشه لكن الرجل لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه الخطيرة.