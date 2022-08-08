قالت شركة "ماير تكنيمونت" الإيطالية إنها تعمل حاليا على التوصل إلى حل فريد، للمساعدة في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي، من خلال إعادة تدوير النفايات.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن شركة "ماير تكنيمونت" لأعمال التكنولوجيا والهندسة، تعمل حاليا على ما تطلق عليه اسم "المنطقة

الدائرية الخضراء"، وهي طريقة لاستعادة الكربون والهيدروجين الموجود في مدافن النفايات واستخدامهما لإنتاج وقود وكيماويات صديقة للبيئة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أليساندرو برنيني، إنه يتم في كل عام التخلص من نحو 16 مليون طن من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير في البلاد بمكبات النفايات، مضيفا في مقابلة أجريت معه: "يمكننا تحويلها إلى غاز تخليقي لتقليل الاعتماد على الطاقة الأجنبية".



وأضاف أنه "مع وجود 10 محطات يمكن لكل منها معالجة 600 ألف طن سنويا، من الممكن أن تقوم هذه المحطات محليا في غضون خمسة أعوام بإنتاج 10% من الغاز المطلوب للتدفئة ولشبكة الكهرباء الإيطالية ككل".

جدير بالذكر أن إيطاليا، شأنها شأن معظم دول أوروبا، تسارع إلى تخزين الغاز قبل الشتاء، في أعقاب خفض روسيا لإمداداتها في ظل تصاعد التوترات الإقليمية على خلفية حرب موسكو في أوكرانيا.

